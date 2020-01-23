В аэропорту «Красноярск» усилили контроль за пассажирами из-за коронавируса. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике усилен контроль за пассажирами, прибывающими международными рейсами, в том числе прилетающим из КНР», - заявили специалисты.

По данным ведомства, обеспечена полная готовность медицинской службы аэропорта и учреждений здравоохранения Красноярского края к работе в случае выявления среди пассажиров подозрения на инфекционные заболевания.

«В настоящее время в аэропорту «Красноярск» специалистами санитарно-карантинного пункта проводится тщательный двойной контроль пассажиров и членов экипажа – осуществляется термометрия с помощью переносного бесконтактного тепловизора на борту воздушного судна и в зоне прибытия с помощью стационарных тепловизоров», - добавили в Роспотребнадзоре.

На данный момент лиц с подозрением на инфекционные заболевания не выявлено, в том числе прибывших из КНР. В Китае к настоящему времени от пневмонии, вызванной вирусом, умерли минимум 17 человек.