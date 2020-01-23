В Красноярском крае зафиксировали первые случаи онкологии у новорожденных

В Красноярском крае в 2019 году зафиксировали первые случаи онкологических заболеваний у новорожденных детей. Об этом сообщает НГС со ссылкой на главного детского онколога регионального минздрава Марину Борисову.

Сообщается, что за прошлый год трое малышей родились с онкологией кроветворной системы.

«Такого раньше у нас никогда не было», — приводят слова врача коллеги.

Летом этого года главный врач краевого онкодиспансера Андрей Модестов назвал основные причины рака в Красноярске. Медик озвучил их на встрече с пациентами. Плохая экология способствует развитию рака лишь в двух процентах случаев, развеял популярный среди красноярцев миф главный онколог.

«В нашем торакальном отделении лежат люди с раком легкого из чистых районов края: Бирилюсского, Тюхтетского, Манского. Основная причина рака легкого – курение», – заявил Модестов.

фото: СО РАН