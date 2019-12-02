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Российские санатории впервые вышли на мировой уровень!

Главная Здоровье
Красноярск
08:45 2 Декабря 2019
туризм, отдых, лечение, уровень, курорт
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Колоссальный прорыв в индустрии оздоровительного туризма! Теперь в России появились здравницы, которые полностью соответствуют мировым критериям сервиса, качества и безопасности!

Делегация аудиторов из «EUROPESPA» побывала в Белокурихе этим летом. В алтайских санаториях прошла серьезная проверка, состоящая из нескольких сотен критериев: изучались внутренние процессы работы и обслуживания, рассматривалось оснащение кабинетов, оценивалось состояние оборудования и эффективность методик. Среди специалистов были международный аудитор «ЕвроСПА» Теодор Штофира из Чехии и эксперты из Национальной курортной ассоциации – Наталья Пронина, генеральный директор НКА, Елена Нестерова и Светлана Герасимова.

Российские санатории впервые вышли на мировой уровень!

И только на днях, 20 ноября, на конференции «Europian Health. Prevention Day» в Висбадене, куда прибыли представители из Белокурихи, были оглашены результаты сертификации. В частности, обладателем сертификата стал санаторий «Россия», который проходил проверку самым первым в нашей стране. Это является прямым подтверждением того, что здесь гостю будут оказаны услуги в соответствии со всеми европейскими стандартами.

Российские санатории впервые вышли на мировой уровень!

Тем не менее, если вы занимаетесь поиском санатория для своего отдыха и лечения, не забудьте изучить мнение реальных гостей, а не только его «послужной список». Санаторий «Россия», о котором речь шла выше, уже много лет держит высокую оценку по отзывам отдыхающих и всегда стремится ответить им взаимностью – внимательным отношением персонала, достойным отдыхом, оздоровлением и лечением, новыми акциями и предложениями. Сейчас здесь действует четыре предложения для гостей:

Российские санатории впервые вышли на мировой уровень!
  • безлимитное посещение бассейна с термальным комплексом и тренажерного зала;
Российские санатории впервые вышли на мировой уровень!
Российские санатории впервые вышли на мировой уровень!
Российские санатории впервые вышли на мировой уровень!

Получить лечение и отдых по мировым стандартам, не покидая пределы страны – это теперь возможно!

ДЛЯ СПРАВКИ:
«EUROPESPA» ("ЕвроСпа") – это международная система качества, безопасности и сервиса, существующая с 2006 года. Инициатива создания принадлежит Европейской курортной ассоциации (ESPA. Сертификат «EuropeSpa» подтверждает высокий уровень качества оказываемых услуг.

Российские санатории впервые вышли на мировой уровень!

Фото: санаторий «Россия»
На правах рекламы

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