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Гололед, травмпункт, здоровье

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Красноярск
08:34 18 Ноября 2019
лечение, медицина, травма, специалисты
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Еще немного и в новостях запестрит историями о гололеде, падениях людей и очередях в городских травмпунктах. Снег хоть и нехотя, но накрывает Красноярск. Однако не так страшен гололед, как его последствия: травмы, ушибы, переломы. Все это - испытание для нашего опорно-двигательного аппарата, ведь случись какой сбой - ни в магазин сходить, ни на работу, ни в кино.

Упал, очнулся, гипс

Если  с вами произошёл несчастный случай и вы получили травму, вы всегда можете обратиться в Травмпункты медицинского центра TERVE, которые удобно расположены на правом и левом берегах Красноярска.  

Левобережный - в жилом комплексе «Перья» на Партизана Железняка, 21а. Правобережный - по адресу проспект Красноярский рабочий, 150 стр. 48. Расположение довольно выгодно - подъехать к ним удобно из любой точки города.

В травмпунктах  медицинского центра TERVE  ведется неотложный травматологический  прием взрослых и детей с различными видами травм, будь то переломы, ушибы, растяжения. Вас осмотрит опытный  врач травматолог-ортопед, вам проведут диагностику  с помощью самого современного медицинского оборудования. Здесь же проведут обработку ран, перевязку, наложение швов, вправят вывих, при необходимости наложат   гипс или полиуретановую повязку .

Гололед, травмпункт, здоровье

Гипс снимают, клиент не уезжает

После любой травмы необходимо восстановление. Иногда оно занимает несколько дней, а подчас затягивается на месяцы. В медицинском центре ТERVE вам проведут комплексную реабилитацию с применением физиотерапии, механотерапии, лечебной физкультуры, массажа, УВТ, чтобы человек в максимально короткий срок вернулся к полноценной жизни.

Лечение

«Боль при ходьбе, отечность, скованность движений - основные признаки того, что с вашими суставами  что-то не так и нужно незамедлительно отправляться на обследование», - рассказывает заведующий травмпунктами медицинского центра TERVE Буторин Павел Геннадьевич.

При наличии проблем  с опорно-двигательным аппаратом в медицинском центре TERVE можно не только получить первую помощь, но и пройти необходимое лечение заболеваний суставов и позвоночника, таких как  Артроз, артрит, остеохондроз, пяточная шпора.

Диагностика проводится  с помощью цифрового рентгена  и УЗИ.

Опытные врачи назначат  необходимый  метод лечения, среди которых есть  PRP-терапия (лечение плазмой крови), внутрисуставные инъекции,  ударно-волновая терапия и многое другое.

В медицинском центре TERVE уделят максимум внимания и заботы, а также предложат восстановительные процедуры уже после вашего выздоровления.

Комплексный подход

Так же в медицинском центре TERVE работает амбулаторно-поликлиническое отделение, где есть практически весь комплекс медицинских услуг. Прием ведут  - гинекологи, проктологи, уролог, гастроэнтеролог, эндокринолог, дерматолог, онколог и другие специалисты, которые при максимуме внимания к пациенту окажут квалифицированную помощь. Плюс здесь делают все виды анализов и получают быстрые результаты за счет собственной лаборатории.

Лечение можно проходить амбулаторно при дневном стационаре  - в самом центре в течение дня,  находясь под круглосуточным наблюдением профессиональных врачей и медицинских сестер.

Гололед, травмпункт, здоровье

Адреса медицинского центра:

Красноярск, правый берег:
пр. Красноярский рабочий, 150 стр. 48

Левый берег:
ул. Партизана Железняка, 21 А

Телефон: 205-11-04
https://terve24.ru/

Гололед, травмпункт, здоровье

Фото: медицинский центр TERVE
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