Гололед, травмпункт, здоровье

Еще немного и в новостях запестрит историями о гололеде, падениях людей и очередях в городских травмпунктах. Снег хоть и нехотя, но накрывает Красноярск. Однако не так страшен гололед, как его последствия: травмы, ушибы, переломы. Все это - испытание для нашего опорно-двигательного аппарата, ведь случись какой сбой - ни в магазин сходить, ни на работу, ни в кино.

Упал, очнулся, гипс

Если с вами произошёл несчастный случай и вы получили травму, вы всегда можете обратиться в Травмпункты медицинского центра TERVE, которые удобно расположены на правом и левом берегах Красноярска.

Левобережный - в жилом комплексе «Перья» на Партизана Железняка, 21а. Правобережный - по адресу проспект Красноярский рабочий, 150 стр. 48. Расположение довольно выгодно - подъехать к ним удобно из любой точки города.

В травмпунктах медицинского центра TERVE ведется неотложный травматологический прием взрослых и детей с различными видами травм, будь то переломы, ушибы, растяжения. Вас осмотрит опытный врач травматолог-ортопед, вам проведут диагностику с помощью самого современного медицинского оборудования. Здесь же проведут обработку ран, перевязку, наложение швов, вправят вывих, при необходимости наложат гипс или полиуретановую повязку .

Гипс снимают, клиент не уезжает

После любой травмы необходимо восстановление. Иногда оно занимает несколько дней, а подчас затягивается на месяцы. В медицинском центре ТERVE вам проведут комплексную реабилитацию с применением физиотерапии, механотерапии, лечебной физкультуры, массажа, УВТ, чтобы человек в максимально короткий срок вернулся к полноценной жизни.

Лечение

«Боль при ходьбе, отечность, скованность движений - основные признаки того, что с вашими суставами что-то не так и нужно незамедлительно отправляться на обследование», - рассказывает заведующий травмпунктами медицинского центра TERVE Буторин Павел Геннадьевич.

При наличии проблем с опорно-двигательным аппаратом в медицинском центре TERVE можно не только получить первую помощь, но и пройти необходимое лечение заболеваний суставов и позвоночника, таких как Артроз, артрит, остеохондроз, пяточная шпора.

Диагностика проводится с помощью цифрового рентгена и УЗИ.

Опытные врачи назначат необходимый метод лечения, среди которых есть PRP-терапия (лечение плазмой крови), внутрисуставные инъекции, ударно-волновая терапия и многое другое.

В медицинском центре TERVE уделят максимум внимания и заботы, а также предложат восстановительные процедуры уже после вашего выздоровления.

Комплексный подход

Так же в медицинском центре TERVE работает амбулаторно-поликлиническое отделение, где есть практически весь комплекс медицинских услуг. Прием ведут - гинекологи, проктологи, уролог, гастроэнтеролог, эндокринолог, дерматолог, онколог и другие специалисты, которые при максимуме внимания к пациенту окажут квалифицированную помощь. Плюс здесь делают все виды анализов и получают быстрые результаты за счет собственной лаборатории.

Лечение можно проходить амбулаторно при дневном стационаре - в самом центре в течение дня, находясь под круглосуточным наблюдением профессиональных врачей и медицинских сестер.

Адреса медицинского центра:

Красноярск, правый берег:

пр. Красноярский рабочий, 150 стр. 48

Левый берег:

ул. Партизана Железняка, 21 А

Телефон: 205-11-04

https://terve24.ru/

Фото: медицинский центр TERVE

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