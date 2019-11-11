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Лазерная хирургия - безопасный способ в борьбе с новообразованиями

Главная Здоровье
Красноярск
09:15 11 Ноября 2019
инновации, технологии, медицина, лечение
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Доброкачественные новообразования встречаются  довольно часто, и многим кажется, что излечиться от них без тяжёлых последствий невозможно. Однако сегодня инновационные технологии позволяют проводить оперативные вмешательства быстро, максимально комфортно и безболезненно.

РИСК РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ

Любые новообразования вызывают у людей обеспокоенность и могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Как правило, доброкачественные образования просто некрасиво смотрятся или доставляют дискомфорт. Но есть и риск их  перерождения   в злокачественные  . Поэтому затягивать с лечением не стоит.

«К нам обращаются пациенты с такими образованиями, как фиброаденомы молочной железы, кисты молочной и  щитовидной желёз, узловой зоб, - говорит ведущий лазерный хирург «Альфа-клиник» - Сибирского  центра лазерной хирургии Андрей Темпель. - К примеру, есть форма фиброаденомы ( листовидная ),у которой очень высокий риск перерождения в злокачественную опухоль . Если затягивать с лечением, то образование будет расти, грудь может деформироваться, вы будете ощущать тянущую боль. Также, если женщина рассчитывает на беременность, могут быть проблемы с выделением молока.

Разумеется, прежде чем приступить к процедуре лазер индуцированной термо терапии , мы проводим сбор анализов, человек проходит осмотр у эндокринолога либо онколога-маммолога».

БЫСТРАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Быстро и безболезненно избавиться от доброкачественных новообразований можно с помощью ЛИТТ  . В «Альфа-клиник» проводят процедуры ультрасовременным оборудованием.

Через прокол кожи , под местной анестезией вводится  тонкий световод, через который подается лазерное излучение непосредственно в ткань образования , которое   запускает процесс замещения ткани на соединительную , и уже через 3,6,12 месяцев молочная или щитовидная железы полностью восстанавливаются. Для запуска процесса существуют специальные характеристики  лазерного излучения . Температура, длина волны , частота импульса воздействия - всё это индивидуально подбирает лазерный хирург, определяя тактику и задавая определённые параметры.

В традиционной медицине всё иначе. Основа лечения там  хирургическое вмешательство, иными словами, разрезы, порой весьма крупные. Не нужно объяснять, к чему это приводит: шрамы, деформация органа, болевой синдром...

«Именно правильное сочетание указанных факторов позволяет достигать нужного результата - без удаления части железы, без общего наркоза и рубцов, - рассказывает врач. - На процедуру уходит около 5-10 минут. Пациент сразу может идти на работу, так как реабилитации как таковой нет».

При этом ещё в течении года специалисты наблюдают за самочувствием пациента. Важно доверить процесс опытным врачам. Добросовестное отношение пациента и хирурга к дооперационному обследованию залог успешного лечения.

Записаться на консультацию к врачу можно по телефону (391) 202-98-01. «Альфа-клиник» расположена по адресу: ул. Партизана Железняка, 26а. Сайт клиники : а-клиник.рф .  Также каждый месяц в клинике проходит акция «Полезные выходные» для пациентов, страдающих варикозной болезнью . Цена приёма - всего 1 тыс. рублей. Для пенсионеров скидка на ЭВЛК 10%

Вылечить доброкачественное образование можно за 5-10 минут.

На правах рекламы
Фото: freepik.com

Лазерная хирургия - безопасный способ в борьбе с новообразованиями
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