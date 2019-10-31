К 2020 году в 11 городах и районах Красноярского края появятся медкабинеты для пожилых пациентов

В Красноярском крае создают гериатрическую службу – это специализированная медицинская помощь пожилым пациентам. С возрастными посетителями работают специальные врачи-гериатры, прошедшие программы повышения квалификации по соответствующему профилю. Специализируется на таком профиле Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн.

«В поликлинике ведет прием врач-гериатр. Во время осмотра проводится комплексная гериатрическая оценка пациента, выявляются характерные возрастные заболевания, формируется долгосрочный индивидуальный план профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий. Кроме того, на базе трех отделений госпиталя организовано 40 гериатрических коек», – сообщила и.о. начальника Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Екатерина Рязапова.

В поликлиниках Красноярска отдельные кабинеты для пожилых пациентов работают с 2018 года. К 2020 году такие пункты будут открыты в Назаровскм, Богучанском, Нижнеингашском, Рыбинском и Шушенском районах. Кроме того, гериатрические койки будут созданы в медицинских стационарах в Ачинске, Канске, Минусинске, Лесосибирске, Ужуре, Назарове и Шарыпове.