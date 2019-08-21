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В Красноярске появится первая поликлиника с отделениями для здоровых и больных детей

Главная Здоровье
Красноярск
09:28 21 Августа 2019
красноярск, здоровье, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В поликлинике №1 в микрорайоне Солнечный после ремонта организуют два раздельных отделения - для здоровых и больных детей. Это сделано для того, чтобы здоровые и больные пациенты не пересекались. Такой принцип в Красноярске будет применен впервые, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Пока в Солнечном, как и во всех остальных детских поликлиниках города, существуют дни «здорового ребенка», когда в медучреждение следует приходить на плановые осмотры, прививки или за справками.

«Главная задача – разделить потоки больных и здоровых детей, перестроить поликлиническую работу так, чтобы удобно было и пациентам, и медперсоналу. В дальнейшем мы планируем тиражировать такой проект на другие детские поликлиники края», - отметил губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе выездного совещания в поликлинике №1.

Ремонт и перепланировку в медучреждении планируют начать в сентябре. Работы будут проводить поэтапно, поэтому полностью закрывать поликлинику не станут.

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