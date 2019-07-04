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Главврач онкодиспансера Андрей Модестов назвал основные причины рака в Красноярске

Главная Здоровье
Красноярск
08:35 4 Июля 2019
онкология, болезнь, врач, медицина, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Главный врач краевого онкодиспансера Андрей Модестов назвал основные причины рака в Красноярске. Медик озвучил их на встрече с пациентами. Плохая экология способствует развитию рака лишь в двух процентах случаев, развеял популярный среди красноярцев миф главный онколог.

«В нашем торакальном отделении лежат люди с раком легкого из чистых районов края: Бирилюсского, Тюхтетского, Манского. Основная причина рака легкого – курение», – заявил Модестов.

Согласно статистике ВОЗ, курение является главной причиной онкологии. На втором месте - низкая двигательная активность, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. На третьем месте среди факторов, способствующих развитию онкологии, избыточное потребление сахара и соли.

Андрей Модестов полагает, резко-континентальный климат в Красноярском крае также способствует развитию раковых опухолей. Так как резкие перепады температур подавляют иммунитет и защиту от онкологии.

 

фото: reonco.ru

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