Главврач онкодиспансера Андрей Модестов назвал основные причины рака в Красноярске

Главный врач краевого онкодиспансера Андрей Модестов назвал основные причины рака в Красноярске. Медик озвучил их на встрече с пациентами. Плохая экология способствует развитию рака лишь в двух процентах случаев, развеял популярный среди красноярцев миф главный онколог.

«В нашем торакальном отделении лежат люди с раком легкого из чистых районов края: Бирилюсского, Тюхтетского, Манского. Основная причина рака легкого – курение», – заявил Модестов.

Согласно статистике ВОЗ, курение является главной причиной онкологии. На втором месте - низкая двигательная активность, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. На третьем месте среди факторов, способствующих развитию онкологии, избыточное потребление сахара и соли.

Андрей Модестов полагает, резко-континентальный климат в Красноярском крае также способствует развитию раковых опухолей. Так как резкие перепады температур подавляют иммунитет и защиту от онкологии.

фото: reonco.ru