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Программа «Мир без слёз» в Красноярске: Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона получила 3 млн рублей на новое оборудование

Главная Здоровье
Красноярск
09:04 24 Июня 2019
благотворительность, оборудование, медицина, банк, инвестиции, больница
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19 июня 2019 года в рамках благотворительной программы «Мир без слёз» Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона получила от банка ВТБ денежный сертификат на сумму 3 млн рублей. На эти средства медучреждение приобретет два комплекта эндоскопического оборудования (фиброгастроскопы).

«Мир без слёз» — собственная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году запланировано 25 акций — 4 в московских больницах и 21 мероприятие в регионах. За 16 лет действия программы «Мир без слёз» помощь получили сотни детских больниц по всей России. В 2019 году банк ВТБ выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году.

Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона — одно из самых крупных лечебных учреждений города и края, единственное в Красноярске, оказывающее медицинскую помощь, как взрослому, так и детскому населению, и единственный за Уралом стационар, в состав которого входит родильный дом. Ежегодно за помощью в больницу обращаются более 100 тысяч человек, проводится почти 12 тысяч операций, каждая третья — ребенку.

«Благодаря программе охватывается все больше детских медицинских учреждений по всей стране. Детиэто наше будущее. Мне хочется выразить благодарность банку ВТБ за поддержку и большой вклад в будущее. Новое оборудование мы будем использовать для оказания экстренной медицинской помощи детям от 0 до 14 лет, например, для удаления инородных тел из желудочно-кишечного тракта (в 2018 году помощь эндоскопистов по этому направлению у нас получили около 140 детей). Кроме того, мы сможем проводить биопсию, диагностику и лечение желудочно-кишечных кровотечений, химических и термических ожогов пищевода, опухолевидных образований, кист, язв, а также протяженных стенозов пищевода. Эндоскопическая помощь в нашей больнице оказывалась детям и ранее, но теперь мы сможем помогать большему количеству маленьких пациентов с такими патологиями», —  рассказала заместитель главного врача по детству Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И.С. Берзона Светлана Пастухова.

Представитель больницы отдельно поблагодарила организаторов за праздничную часть мероприятия, которая прошла для маленьких пациентов. Популярные герои мультсериала «Маша и Медведь» разыграли настоящий спектакль для детей, создав атмосферу добра и улыбок. Каждый ребенок получил памятный подарок — волшебный сундучок с набором для рисования.

В пресс-конференции приняла участие заместитель министра здравоохранения Красноярского края Марина Бичурина, которая отметила роль социальных проектов банка, реализуемых в сфере здравоохранения:

«Благотворительная программа «Мир без слез» помогла уже сотне больниц в 52 регионах и сегодня она приехала к нам. В больнице № 20 оказывается медицинская помощь детям и взрослым, здесь госпитализируется более 10 тысяч детей разных возрастов, а обращаются около 50 тысяч. Я очень рада нашему сотрудничеству, и хочу поблагодарить руководство банка ВТБ за дополнительные возможности в лечении пациентов и за чудесный праздник».

Программа «Мир без слёз» в Красноярске: Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона получила 3 млн рублей на новое оборудование

Вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев рассказал об основных результатах программы «Мир без слёз», которая проходит уже 16-ый год:

«Хочу отметить, что в Красноярск мы приезжаем в пятый раз. Больница № 20 уже становилась участником акции — в 2010 году было приобретено оборудование для выхаживания недоношенных и тяжелобольных детей. Учреждение оказывает широкий спектр услуг, а новое оборудование позволит помочь еще большему количеству детей. Мы стараемся сделать пребывание маленьких пациентов в больнице менее болезненным, поэтому неотъемлемой частью программы является детский праздник, ведь положительные эмоции и смех — это лучшее лекарство».

Фото: банк ВТБ

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