Сотрудники ПАО «Красноярскэнергосбыт» сдали более 34 литров крови

Сотрудники ПАО «Красноярскэнергосбыт» из г. Красноярска и пригородных отделений дали старт ежегодному донорскому марафону «Энергия жизни». В этом году в акции приняли участие 76 человек, которые пополнили банк крови на 34,2 литра. Эстафету марафона приняли сотрудники из других городов присутствия энергосбытовой компании, где донорские акции пройдут в ближайшие дни.

«Красноярскэнергосбыт - социально ответственная компания. Мы принимаем активное участие в благотворительных программах и экологических проектах холдинга РусГидро, проводим собственные акции. Я очень рад, что сотрудники нашей организации всегда готовы помочь тем, кто в этом нуждается», - сказал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Вклад в донорское движение специалистов Красноярскэнергосбыта был неоднократно отмечен Красноярским краевым Центром крови №1.

«Для спасения жизни сотен пациентов важен каждый миллилитр крови. И мы очень благодарны ПАО «Красноярскэнергосбыт», сотрудники которой проявляют инициативу и регулярно предлагают свою помощь», - добавила по окончании донорской акции врач-трансфузиолог выездной бригады Службы крови Ольга Забекина.

Акция «Энергия жизни» охватит все отделения и участки ПАО «Красноярскэнергосбыт, где есть возможность организовать работу донорских бригад. В крупных городах сдача крови проходит непосредственно в офисах компании, а в малых населенных пунктах сотрудники сдают кровь в поликлиниках и мобильных комплексах центра крови.

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»