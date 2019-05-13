РУСАЛ в 2018 году инвестировал более 700 млн рублей в развитие корпоративной медицины труда на заводах компании

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, реализует комплексную программу по развитию собственной медицинской службы и организации эффективного мониторинга антропогенного воздействия на окружающую среду в регионах присутствия компании. Во время рабочих визитов на Красноярский и Иркутский алюминиевые заводы заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, курирующий вопросы общественного здоровья, ознакомился с результатами работы компании в этих направлениях.



В Министерстве здравоохранения РФ ведется планомерная работа по совершенствованию системы оценки воздействия промышленных предприятий на здоровье населения, и на ведущих алюминиевых предприятиях страны представителю Минздрава были представлены проекты компании в области улучшения условий труда, автоматизации рабочих мест, внедрения инновационных экологичных технологий производства.



По итогам рабочих поездок на алюминиевые заводы Олег Салагай отметил высокий уровень организации охраны труда и здоровья сотрудников на предприятиях РУСАЛа. Для предотвращения профессиональных заболеваний у работников на заводах компании внедряются прогрессивные технологии охраны окружающей среды и используются качественные средства индивидуальной защиты, прошедшие соответствующую сертификацию. Ведется масштабная работа по экологической модернизации производственных мощностей, которая, в частности, включает переход заводов на обеспечивающую высокую герметичность электролизеров технологию «Экологический Содерберг», совершенствование газоочистных установок, разработку и постепенное внедрение системы замкнутого водооборота для основных производственных процессов, вовлечение в переработку отходов производства и другие мероприятия в области экологии и охраны труда.



Так, в 2018 году РУСАЛ инвестировал порядка 720 млн рублей в развитие медицины труда на всех промплощадках компании. Ведущую роль в профилактике непроизводственных несчастных случаев играет собственная медицинская служба «РУСАЛ Медицинский центр» (РМЦ). Основной задачей РМЦ является оказание высококвалифицированной лечебно-профилактической и экстренной медицинской помощи и проведение периодических медицинских осмотров в соответствии с законодательством Российской Федерации. Помимо регулярных профосмотров, сотрудники РУСАЛа проходят бесплатную вакцинацию, пользуются льготами на санаторно-курортное обслуживание. Благодаря тому, что в компании организована собственная медицинская служба РУСАЛа, работники могут обратиться за медицинской помощью или консультацией в любое удобное время.



На предприятиях регулярно проводится аттестация рабочих мест по условиям труда и экспертиза промышленной безопасности.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»