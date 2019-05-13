13 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

РУСАЛ в 2018 году инвестировал более 700 млн рублей в развитие корпоративной медицины труда на заводах компании

Главная Здоровье
Красноярск
16:35 13 Мая 2019
предприятие, металлургия, служба, работа, сотрудники
версия для печати Ico_print

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, реализует комплексную программу по развитию собственной медицинской службы и организации эффективного мониторинга антропогенного воздействия на окружающую среду в регионах присутствия компании. Во время рабочих визитов на Красноярский и Иркутский алюминиевые заводы заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, курирующий вопросы общественного здоровья, ознакомился с результатами работы компании в этих направлениях.
 
В Министерстве здравоохранения РФ  ведется планомерная работа по совершенствованию системы оценки воздействия промышленных предприятий на здоровье населения, и на  ведущих алюминиевых  предприятиях страны  представителю Минздрава были представлены  проекты   компании в области  улучшения условий труда, автоматизации рабочих мест, внедрения инновационных экологичных технологий производства. 
 
По итогам рабочих поездок на алюминиевые заводы Олег Салагай отметил высокий уровень организации охраны труда и здоровья сотрудников на предприятиях РУСАЛа. Для предотвращения профессиональных заболеваний у работников на заводах компании внедряются прогрессивные технологии охраны окружающей среды и используются качественные средства индивидуальной защиты, прошедшие соответствующую сертификацию. Ведется масштабная работа по экологической модернизации производственных мощностей, которая, в частности, включает переход заводов на обеспечивающую высокую герметичность электролизеров технологию «Экологический Содерберг», совершенствование газоочистных установок, разработку и постепенное внедрение системы замкнутого водооборота для основных производственных процессов, вовлечение в переработку отходов производства и другие мероприятия в области экологии и охраны труда.
 
Так, в 2018 году РУСАЛ инвестировал порядка 720 млн рублей в развитие медицины труда на всех промплощадках компании. Ведущую роль в профилактике непроизводственных несчастных случаев играет собственная медицинская служба «РУСАЛ Медицинский центр» (РМЦ). Основной задачей РМЦ является оказание высококвалифицированной лечебно-профилактической и экстренной медицинской помощи и проведение периодических медицинских осмотров в соответствии с законодательством Российской Федерации. Помимо регулярных профосмотров, сотрудники РУСАЛа проходят бесплатную вакцинацию, пользуются льготами на санаторно-курортное обслуживание. Благодаря тому, что в компании организована собственная медицинская служба РУСАЛа, работники могут обратиться за медицинской помощью или консультацией в любое удобное время.
 
На предприятиях регулярно проводится аттестация рабочих мест по условиям труда и экспертиза промышленной безопасности.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Медсестры из стран БРИКС примут участие в Международном саммите в Красноярске

Медсестры из стран БРИКС примут участие в Международном саммите в Красноярске

7 Мая 2019 г.
Форум состоится 22 мая
Новости Красноярска: Осталось меньше месяца на то, чтобы пройти лечение

Осталось меньше месяца на то, чтобы пройти лечение

12 Апреля 2019 г.
… по расширенной медицинской программе в одном из лучших санаторно-курортных комплексов Сибири!
Новости Красноярска: В Красноярске возник острый дефицит вакцины БЦЖ-М

В Красноярске возник острый дефицит вакцины БЦЖ-М

5 Марта 2019 г.
Проблемы связаны с поставщиком
Новости Красноярска: Для общения с иностранцами врачи краевой больницы Красноярска будут использовать инфографику

Для общения с иностранцами врачи краевой больницы Красноярска будут использовать инфографику

21 Февраля 2019 г.
Медикам раздадут памятки для общения с пациентами
Новости Красноярска: Росздравнадзор изымает из аптек в Красноярске лекарство от кашля «Эреспал»

Росздравнадзор изымает из аптек в Красноярске лекарство от кашля «Эреспал»

21 Февраля 2019 г.
Производитель заявил о побочном эффекте
Новости Красноярска: В Красноярском крае откроются три инвазивных сердечно-сосудистых центра

В Красноярском крае откроются три инвазивных сердечно-сосудистых центра

11 Февраля 2019 г.
Медучреждения появятся в Минусинске, Норильске и Лесосибирске
Новости компаний
07/05
Компания En+Group в 2018 году направила более 16 млн рублей на охрану труда сотрудников и промышленную безопасность Красноярской ГЭС
06/05
Сбербанк профинансировал приобретение 25 автобусов для Красноярска
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» поборется за право остаться в РПЛ

Футбольный «Енисей» поборется за право остаться в РПЛ

11 Мая 2019 г.
Сегодня красноярцы сыграют дома с «Краснодаром»
Новости Красноярска: Красноярские школьники завоевали золото в танцевальном чемпионате Европы

Красноярские школьники завоевали золото в танцевальном чемпионате Европы

13 Мая 2019 г.
Соревнования проходили в Нидерландах
Новости Красноярска: В ДТП в Красноярске погиб водитель BMW

В ДТП в Красноярске погиб водитель BMW

11 Мая 2019 г.
Иномарка врезалась в автобус на ул. Высотной
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356