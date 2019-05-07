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Медсестры из стран БРИКС примут участие в Международном саммите в Красноярске

Главная Здоровье
Красноярск
10:45 7 Мая 2019
красноярск, форум, здравоохранение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярск станет площадкой V Международного саммита медицинских сестер. Форум состоится 22 мая. Его цель – обмен опытом между красноярскими специалистами и медработниками из ЮАР, Китая, Индии, Бразилии и Испании. В рамках саммита в Красноярске с докладами выступят министр здравоохранения Красноярского края Виталий Денисов и профессор Красноярского медуниверситета Светлана Штарик.

«Во время саммита будут обсуждаться актуальные проблемы сестринского дела. Одной из них является профессиональное выгорание медсестер. Некоторые спикеры подробно остановятся на механизмах психологической защиты и способах самомотивации. Другой важной проблемой является нехватка среднего медицинского персонала. Все меньше выпускников специализированных училищ хотят работать по специальности», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru организаторы форума.

Добавим, что Международный саммит медицинских сестер пройдет в 15 городах России. Организаторы ожидают, что в нем примут участие более пяти тысяч медицинских работников. Форум приурочен к Международному дню медицинской сестры.

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