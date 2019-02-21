Для общения с иностранцами врачи краевой больницы Красноярска будут использовать инфографику

Врачи краевой больницы Красноярска получили памятки для общения с иностранными пациентами. В дни Универсиады в медучреждении будет работать переводчик, однако на экстренный случай у докторов есть инфографика, которая поможет понять больного без слов.

«Наши специалисты могут показать пациенту плакат с картинками, понять, на что он жалуется, источник боли и вовремя оказать медицинскую помощь», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой больницы.

В брошюре рисунками обозначены области боли: глаза, зубы, легкие, кишечник, желудок, почки, сердце, печень, головной мозг, кожа. Также в памятке есть шкала боли от слабой до нестерпимой.

Напомним, что в дни Универсиады обслуживать участников соревнований будут Краевая больница, БСМП, а также медицинский центр в Деревне Универсиады.

фото: Краевая больница