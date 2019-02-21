Росздравнадзор изымает из аптек в Красноярске лекарство от кашля «Эреспал»

Лекарство от кашля «Эреспал» исчезнет с прилавков красноярских аптек. Росздравнадзор поручил территориальным подразделениям изъять препарат из продажи в связи с приостановкой действия регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, содержащих фенспирид.

Производитель «Эреспала» заявил о побочном эффекте лекарств с этим действующим веществом: они могут вызывать нарушения сердечного ритма. Такой вывод медики сделали на основе новых испытаний препарата, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В краевом Минздраве советуют красноярцам перестраховаться и не приобретать лекарства, в составе которых содержится фенспирид.