Росздравнадзор изымает из аптек в Красноярске лекарство от кашля «Эреспал»

Лекарство от кашля «Эреспал» исчезнет с прилавков красноярских аптек. Росздравнадзор поручил территориальным подразделениям изъять препарат из продажи в связи с приостановкой действия регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, содержащих фенспирид.
Производитель «Эреспала» заявил о побочном эффекте лекарств с этим действующим веществом: они могут вызывать нарушения сердечного ритма. Такой вывод медики сделали на основе новых испытаний препарата, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
В краевом Минздраве советуют красноярцам перестраховаться и не приобретать лекарства, в составе которых содержится фенспирид.
«Выявлено потенциальное влияние на сердечный ритм, основанием для изъятия послужило решение фирмы производителя, у нас существует целый ряд препаратов, причем безрецептурные препараты, для лечения этих заболеваний, волноваться в этом плане абсолютно не надо», - цитирует телеканал Прима начальника отдела контроля за обращением лекарственных средств Росздравнадзора по Красноярскому краю Елену Шерстневу.