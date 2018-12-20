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Сотрудники Красноярскэнергосбыта сдали почти 52 литра крови в рамках донорского марафона «Энергия жизни»

Главная Здоровье
Красноярск
15:50 20 Декабря 2018
донор, сотрудники, предприятие, акция
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В ПАО «Красноярскэнергосбыт» завершился донорский марафон «Энергия жизни». В акции приняли участие 115 энергетиков из 17 населенных пунктов. В результате краевой банк крови пополнился почти на 52 литра крови. Масштабный марафон стартовал в мае, первыми активное участие в нем приняли сотрудники из Красноярска, Железногорска, Дивногорска и пос.Большая Мурта. Завершили акцию сотрудники Шарыповского межрайонного отделения.  

За несколько месяцев марафон охватил все отделения и участки Красноярскэнергосбыта, где есть возможность организовать работу донорских бригад. В крупных городах акция проходила непосредственно в офисах компании, а в малых населенных пунктах - в поликлиниках и мобильных комплексах Красноярского краевого центра крови №1. График сдачи крови формировался в зависимости от маршрута передвижения выездных бригад.  

Энергосбытовая компания уже пять лет сотрудничает с Красноярским краевым центром крови №1. С 2015 года акция приобрела краевой масштаб: помимо красноярских подразделений к ней подключились все региональные подразделения компании. За это время в донорских акциях приняли участие более 500 энергетиков. В результате краевой банк пополнился более чем на 230 литров крови, которая была направлена в медицинские учреждения края. 

«Считаю, что проведение донорских марафонов - одна из лучших традиций, сложившихся в Красноярскэнергосбыте. Они стали частью нашей корпоративной культуры, ведь добрые дела объединяют коллектив, поддерживают в нем дух сплоченности, дают возможность каждому работнику испытать чувство гордости за себя и своих коллег», - подчеркнул исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.  

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»
По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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