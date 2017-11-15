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Перинатальный центр в Норильске построят лишь к сентбрю 2018 года

Главная Здоровье
Красноярск
13:44 15 Ноября 2017
строительство, медицина, в красноярском крае, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Перинатальный центр в Норильске введут в эксплуатацию лишь в сентябре 2018 года. При этом изначально сроки ставились на конец года нынешнего. Это стало известно во время совещания властей Красноярского края с полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло.

По словам специалистов, на значительное отставание от графика повлияло большое количество замечаний к проектной документации. Они появились уже в ходе строительства. Также были сложности с прохождением экспертизы. Плюс ко всему сказались короткие сроки навигации для завоза стройматериалов и погодные условия Крайнего Севера.

На данный момент строительная готовность объекта составляет более 80%. Сейчас там работает 310 человек. Идут отделочные работы, монтируются внутриплощадочные сети, система вентиляции. Также продолжается заключение контрактов по приобретению медицинского оборудования. Его общая стоимость составит 1,1 млрд рублей. Техника на сумму около 300 млн рублей уже доставлена в Норильск.

При этом Сергей Меняйло отметил, виновные за упущенное время должны быть наказаны.

«Мы понимаем, где находится Норильск, что это заполярный круг, вечная мерзлота, короткое лето. Однако работа на таких важных стратегических объектах должна быть организована так, чтобы сроки не переносить. Контроль над такими стройками должен быть жесточайшим, а взятые обязательства надо выполнять, - приводит слова полпреда сайт регионального правительства.

Врио губернатора края Александр Усс отметил, что еще летом было понятно, что ввести объект в декабре 2017 года будет невозможно.

«По большому счету, никаких проблем для оказания медицинской помощи по данному направлению в Норильске сегодня нет. Гнать, чтобы пожертвовать качеством строительства, мы сейчас не имеем права, это не по-государственному, - резюмировал Усс.

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