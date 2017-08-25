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Свыше ста случаев профзаболеваний выявили в Красноярском крае за полгода

Главная Здоровье
Красноярск
17:10 25 Августа 2017
роспотребнадзор, заболевание, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за первые шесть месяцев 2017 года выявлено 115 случаев профзаболеваний. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. 

По данным ведомства, профессиональные заболевания были зарегистрированы в 4 территориях региона: в Красноярске — 13 случаев, в Норильске — 100 случаев и по одному случаю в Шарыпове и Минусинске. При этом на металлургические предприятия пришлось 46,09% от общего числа случаев профзаболеваний.

Первое место занимают болезни, вызванные влиянием производственных физических факторов, таких как температура, влажность, вибрация, ионизирующие излучения, производственный шум, ультразвук и аэрозоли.

На втором месте заболевания, связанные с физическими перегрузками и функциональным перенапряжением отдельных органов и систем, а на третьем — заболевания, связанные с воздействием производственных химических факторов, в том числе биологической природы.

«Обстоятельствами и условиями возникновения хронических профзаболеваний за истекший период 2017 года послужили несовершенство технологических процессов, конструктивные недостатки средств труда, несовершенство санитарно-технических установок и рабочих мест, профессиональный контакт с инфекционным агентом, несовершенство средств индивидуальной защиты, их неприменение или отсутствие, нарушение правил техники безопасности», — говорится в сообщении ведомства. 

Добавим, чаще всего в первом полугодии выявлялись вибрационная болезнь, нейросенсорная тугоухость, хронические интоксикации, связанные с воздействием сразу нескольких химических веществ, заболевания неаллергенной природы органов дыхания. Также был выявлен один случай заболевания бруцеллезом.

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