Красноярские врачи впервые установили катетер для очищения крови

Врачи краевой больницы впервые установили современный катетер, который способен с помощью специальной жидкости очищать кровь. Данный метод лечения подходит детям, больным диабетом и инвалидам. Теперь им не нужно по три раза в неделю ездить на гемодиализ.

Установка катетера проходила под общим наркозом. Теперь пациент одним нажатием сможет заливать раствор. Операция проходила под общим наркозом. Новую методику врачи освоили в Самаре.

«Методика подразумевает самостоятельное выполнение процедуры. Пациент все время за весь период лечения находится в домашних условиях. Раствор, который он заливает в брюшную полость, доставляется ему службой логистики непосредственно до дома до порога», — рассказал врач-нефролог Самарской областной клинической больницы Андрей Шерстнев.

Отметим, что сейчас в крае более 700 человек нуждаются в почечной терапии. С каждым годом эта цифра увеличивается на 12%.

Сегодня центры гемодиализа есть во всех крупных городах региона, но места для больных остались только в краевой больнице. Остальные медучреждения уже переполнены. Благодаря новой разработке, у пациентов будет возможность очищать кровь самостоятельно.