В краевом тубдиспансере начались перебои с лекарствами

В Красноярском краевом тубдиспансере начались серьезные перебои с лекарствами от туберкулеза. По словам пациентов, жизненно необходимые препараты не поставляются в больницы уже больше месяца. Когда они появятся — неизвестно.

Некоторым пациентам помогают друзья, покупая нужные медикаменты. Однако тем, у кого нет связей, достать лекарства трудно — их стоимость доходит до 13 тысяч рублей.

Выяснилось, что в такой ситуации десятки регионов. Активисты движения «Пациентский контроль» ежедневно фиксируют у себя на сайте жалобы от людей со всей страны. Больше всего нуждающихся проживают в Красноярском крае, Новосибирской и Челябинской областях, в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

«Такой ситуации, как в этом году, не было никогда. Обычно жаловались на смену оригинальных лекарств на дженерики, на замену схем, но так, чтобы не было терапии вообще... это катастрофа именно в этом году. Люди пытаются договориться с врачами, но у врачей, понятно, если нет терапии, то помочь они не могут, ответы с Минздрава и Росздравнадзора идут долго», — говорит активист движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина.

Активисты связывают перебои с лекарствами с изменениями в системе закупок. Раньше необходимые препараты регионы покупали самостоятельно, но с начала этого года всеми закупками занимается министерство здравоохранения России. Конкурсы и тендеры проходят с опозданиями, много времени занимает транспортировка. В итоге до больных лекарства доходят позже, чем необходимо.

При этом в тубдиспансере отмечают, что недостающие лекарства можно заменить другими, поэтому эпидемии туберкулеза не будет.

«Возникла, не сказать, что проблема, но да, некоторых препаратов у нас недостаточно. Сейчас уже проведены все необходимые тендеры и конкурсы, поэтому лекарства в регионы, в том числе и в наш, уже поступают, просто это была небольшая задержка», — поясняет пресс-секретарь противотуберкулезного диспансера №1 Ирина Мишанева.

Туберкулез — одна из 10 ведущих причин смерти в мире. Ежегодно от него умирают до 1,5 млн человек. Красноярский край несколько лет занимал лидирующие позиции по количеству больных туберкулезом в России.