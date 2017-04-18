18 апреля
Красноярск
погода +6 °C
курсы валют
56.25
 
€ 59.84
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В краевом тубдиспансере начались перебои с лекарствами

Главная Здоровье
Красноярск
11:25 18 Апреля 2017
общество, здоровье, красноярск, больница, пациенты, лекарство
Источник: 7 канал
версия для печати Ico_print

В Красноярском краевом тубдиспансере начались серьезные перебои с лекарствами от туберкулеза. По словам пациентов, жизненно необходимые препараты не поставляются в больницы уже больше месяца. Когда они появятся — неизвестно.

Некоторым пациентам помогают друзья, покупая нужные медикаменты. Однако тем, у кого нет связей, достать лекарства трудно — их стоимость доходит до 13 тысяч рублей.

Выяснилось, что в такой ситуации десятки регионов. Активисты движения «Пациентский контроль» ежедневно фиксируют у себя на сайте жалобы от людей со всей страны. Больше всего нуждающихся проживают в Красноярском крае, Новосибирской и Челябинской областях, в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

«Такой ситуации, как в этом году, не было никогда. Обычно жаловались на смену оригинальных лекарств на дженерики, на замену схем, но так, чтобы не было терапии вообще... это катастрофа именно в этом году. Люди пытаются договориться с врачами, но у врачей, понятно, если нет терапии, то помочь они не могут, ответы с Минздрава и Росздравнадзора идут долго», — говорит активист движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина.

Активисты связывают перебои с лекарствами с изменениями в системе закупок. Раньше необходимые препараты регионы покупали самостоятельно, но с начала этого года всеми закупками занимается министерство здравоохранения России. Конкурсы и тендеры проходят с опозданиями, много времени занимает транспортировка. В итоге до больных лекарства доходят позже, чем необходимо.

При этом в тубдиспансере отмечают, что недостающие лекарства можно заменить другими, поэтому эпидемии туберкулеза не будет.

«Возникла, не сказать, что проблема, но да, некоторых препаратов у нас недостаточно. Сейчас уже проведены все необходимые тендеры и конкурсы, поэтому лекарства в регионы, в том числе и в наш, уже поступают, просто это была небольшая задержка», — поясняет пресс-секретарь противотуберкулезного диспансера №1 Ирина Мишанева.

Туберкулез — одна из 10 ведущих причин смерти в мире. Ежегодно от него умирают до 1,5 млн человек. Красноярский край несколько лет занимал лидирующие позиции по количеству больных туберкулезом в России. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Молекулярно-генетическую лабораторию открыли в СФУ

Молекулярно-генетическую лабораторию открыли в СФУ

17 Апреля 2017 г.
Ранее направление «медицинская биология» было представлено в вузе одной кафедрой
Новости Красноярска: В краевой больнице начали удалять гигантские грыжи по новой методике

В краевой больнице начали удалять гигантские грыжи по новой методике

14 Апреля 2017 г.
Пожилой мужчина перенес несколько операций в районной больнице
Новости Красноярска: Жители Красноярска собирают подписи за вывод абортов из системы ОМС

Жители Красноярска собирают подписи за вывод абортов из системы ОМС

12 Апреля 2017 г.
За исключение абортов из системы ОМС выступает Русская православная церковь
Новости Красноярска: Красноярских хирургов научили пришивать сердечный клапан

Красноярских хирургов научили пришивать сердечный клапан

12 Апреля 2017 г.
Мастер-класс на свиных органах показал хирург из Германии
Новости Красноярска: Красноярские врачи 13 часов вырезали паразита из печени пациента

Красноярские врачи 13 часов вырезали паразита из печени пациента

6 Апреля 2017 г.
Червь «съел» несколько сосудов и уже подбирался к желудку
Новости Красноярска: Объявлен график закрытия на ремонт красноярских роддомов

Объявлен график закрытия на ремонт красноярских роддомов

5 Апреля 2017 г.
Мероприятия проводится ежегодно
Новости компаний
18/04
Выработка Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго увеличилась на 27%
18/04
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «АВТОПАРТНЕР»
13/04
«Свинокомплекс «Томский» вновь подтвердил высокое качество своей продукции
13/04
Компания «Каравай» заняла первое место на чемпионате «Пекарь Сибири»
11/04
Лучшие в «Контрольной закупке»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Циклон принесет в Красноярск сильные дожди и ветер

Циклон принесет в Красноярск сильные дожди и ветер

14 Апреля 2017 г.
Температура воздуха на выходных поднимется до +15°C
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина надругался в лифте над 12-летней девочкой

В Красноярске мужчина надругался в лифте над 12-летней девочкой

15 Апреля 2017 г.
Мужчина был одет в черную кожаную куртку с блестящей молнией
Новости Красноярска: В аварии на ул. Свердловской погиб 17-летний подросток

В аварии на ул. Свердловской погиб 17-летний подросток

14 Апреля 2017 г.
Еще двоих пассажиров ВАЗа доставили в больницу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.