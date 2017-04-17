Молекулярно-генетическую лабораторию открыли в СФУ

В СФУ открыли научно-практическую лабораторию молекулярно-генетических методов исследований. Лаборатория организована в рамках сотрудничества вуза и Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России.

«На прошлом Красноярском экономическом форуме мы подписали соглашение о совместной работе в области персонифицированной медицины в Красноярске. Год спустя мы готовы презентовать результаты проделанной работы. Как нам кажется, это очень хорошее применение – объединение практической медицины и исследовательского центра университета, - отметил первый проректор по экономике и развитию СФУ Павел Вчерашний.

Ранее направление «медицинская биология» было представлено в университете одной кафедрой.

«В ближайшее время начнется набор на новую магистерскую программу, связанную с молекулярно-генетическими исследованиями. И уже в мае запланированы переговоры с ведущими зарубежными учеными – будем выстаивать и международное сотрудничество в этом направлении», — рассказали в вузе.

Генеральный директор Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России Борис Баранкин отметил, что внедрение молекулярной медицины в практическое здравоохранение требует овладения знаниями молекулярной биологии и генетики не только учеными всех разделов медицинской науки, но и врачами разных специальностей.

«Только при тесном взаимодействии науки и практики можно добиться эффективного внедрения достижений молекулярной генетики в практическое здравоохранение», — рассказал Борис Баранкин.

Специалисты лаборатории работают над оптимизацией диагностики и способов терапии заболеваний на основе исследования генома и эпигенома клеток. Задача лаборатории — это обеспечение процессов секвенирования геномных цепочек и сопровождение процесса интерпретации результатов. В результате исследований будут получены базы данных корреляционных связей между полиморфизмами генов и известными заболеваниями.

По словам заведующей лабораторией молекулярно-генетических исследований, д.б.н., доцента кафедры медицинской биологии СФУ Татьяны Субботиной, выполнять основные исследования в лаборатории будут магистранты и аспиранты кафедры медицинской биологии; для выполнения клинико-диагностической работы планируется привлекать сотрудников отдела лабораторной диагностики Сибирского клинического центра.

«В 2017 году работа будет идти по трем направлениям с использованием молекулярно-генетических методов: диагностика и прогнозирование онкогематологических заболеваний, оценка риска развития неврологических заболеваний и HLA-типирование пациентов для трансплантации органов. Биологический материал будет предоставляться нашими коллегами из СНКЦ. На первом этапе работа будет ограничена научными исследованиями, услуги населению лаборатория сможет оказывать с 2018 года», — рассказала специалист.

В перспективе планируется использование возможностей лаборатории в составлении генетического паспорта здоровья человека, который содержит информацию об особенностях структуры ДНК, индивидуальной предрасположенности к ряду наследственных, онкологических и других заболеваний, чувствительности к различным лекарственным препаратам.

Благодаря генетическому паспорту пациент сможет вовремя приступить к мероприятиям по профилактике заболеваний, подобрать более точное лечение для уже имеющихся заболеваний, избежать последствий от побочного действия лекарственных препаратов.

По материалам пресс-службы СФУ