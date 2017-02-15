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Смертность в Красноярском крае снизилась до рекордного минимума

Главная Здоровье
Красноярск
14:29 15 Февраля 2017
здоровье, красноярск, медицина, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае впервые за 20 лет рекордно снизилась смертность. В 2016 году этот показатель составил 12,5 случая на 1 тыс. человек. Об этом сообщил на итоговом заседании коллегии краевого Минздрава глава ведомства Вадим Янин.

По мнению медика, снижение смертности особенно заметно среди младенцев и детей. За последний год заметно снизилось количество летальных исходов от заболеваний органов дыхания и сердечной системы. Количество смертей от онкологии снизилось на 4%.

Министр отметил, что способствовало этому и открытие новые медцентров в Красноярском крае. Кроме того, новое оборудование помогает на начальной стадии выявлять опасные заболевания и лечить их. В регионе также изменился подход к организации работы поликлиник с продлением времени работы участковых терапевтов и открытием кабинетов неотложной помощи.

Добавим, Красноярский край продолжает работу, направленную на улучшение здравоохранения в регионе. Так, в «Бобровом логу» и на «Николаевской сопке» запланировано строительство двух вертолетных площадок. Объекты возведут для повышения доступности экстренной медицинской помощи пациентам, проживающим в труднодоступных территориях.

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