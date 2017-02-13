В Красноярском крае пациентов просят оценить работу врачей

В медицинских организациях Красноярского края продолжается независимая оценка качества оказания медицинских услуг, которая проводится совместно с Общественным советом при министерстве здравоохранения.

«Эта форма общественного контроля позволяет получить объективную информацию о качестве медицинской помощи. Граждане оценят условия оказания услуг по таким критериям, как комфортность, время ожидания, доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждений и организаций, доступность получения и удовлетворенность качеством оказания услуг», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения.

По данным краевого минздрава, во время аналогичного опроса в 2016 году 82% красноярцев были удовлетворены компетентностью участкового врача, 89% — обслуживанием у узких специалистов, а 87% опрошенных остались довольны оказанными услугами.

В 2017 году независимая оценка качества оказания медицинских услуг проводится в 85 медицинских учреждениях, в том числе в 31 частной клинике, участвующей в программе ОМС.

Каждый может анонимно выразить мнение о качестве оказанных услуг в медицинских организациях края. Кроме того, опросные анкеты размещены и на официальном сайте Минздрава России.