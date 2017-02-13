Каждый пятый красноярец остался недоволен своим участковым врачом

В Красноярском крае 1,9 тыс. человек оказались недовольны качеством медицины в регионе. Кроме того, каждый пятый житель усомнился в квалификации своего участкового врача. Соответствующие данные за 2016 год опубликовало краевое министерство здравоохранения.

Всего аналитики опросили 15 тыс. человек. Из них 82% оказались довольны качеством медицинских услуг, а 90% — устроило обследование у узких специалистов. Не было у красноярцев и проблем с записями в поликлинику и на прием к медработникам. Почти все опрошенные смогли попасть к врачам с первого раза (90%).

«В 2017 году независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями будет проведена в отношении 85 медицинских организаций, в том числе в отношении 31 медицинской организации негосударственной формы собственности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый житель Красноярского края сможет анонимно выразить свое мнение о качестве медицинских услуг.