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Что делают гомеопаты и почему это (не) работает?

Главная Здоровье
Красноярск
12:23 7 Февраля 2017
общество, медицина, здоровье, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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В понедельник, 6 февраля, комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН признала гомеопатию «антинаучным методом», а гомеопатические препараты — опасными для здоровья. Ученые порекомендовали врачам отказаться от лечения такими средствами и делать на упаковке маркировку об их неэффективности. Минздраву предложено изымать гомеопатические препараты из государственных лечебных учреждений.

Что такое гомеопатия?

Гомеопатия — медицинская практика, основанная на применении сверхмалых доз веществ, которые в больших дозах вызывают симптомы болезни, с которой они должны бороться.

Этот метод лечения придумал разочаровавшийся в медицине немецкий врач Самуэль Ганеман в конце XVIII века. Ганеман сформулировал главный постулат нового направления: «Подобное лечится подобным». Врач заметил, что хинин, которым лечат малярию, у него самого вызывает жар. А поскольку основной симптом малярии — высокая температура, он решил, что любую болезнь можно лечить тем средством, которое вызывает ее симптомы.

Что делают гомеопаты и почему это (не) работает?

Сейчас в Европе 10 стран официально включили гомеопатию в свою систему здравоохранения. По статистике около 30% европейцев используют гомеопатические препараты, 7 странах это лечение покрывается за счет страхования. На гомеопатических препаратах в США имеется дополнительная информация — о том, что гомеопатия не доказана как метод лечения и медицинское сообщество ее не одобряет.

В России, несмотря на отсутствие логического объяснения гомеопатии, на медицинских порталах регулярно обсуждают миллиардные доходы, которые приносит эта индустрия, а многие пациенты утверждают, что излечились только благодаря гомеопатическим средствам. По данным агентства DSM Group, которое мониторит фармацевтический рынок, в 2016 году объём продаж гомеопатии в России составил 8 млрд.

Как лечат?

Один из принципов гомеопатического лечения — индивидуальный подход. Определяя «лекарственный тип» пациента и соответствующий его недугу лечебный препарат, гомеопат учитывает все: рост человека, вес, цвет глаз, волос, психологические особенности, темперамент, реакцию на болезнь, стресс, тепло и холод, наследственность, предрасположенность к определенным болезням, особенности обмена веществ, рассказывает издание «Аргументы и факты». При необходимости врачи-гомеопаты прибегают к специальным компьютерным программам, выбирающим именно то лекарство, которое больше всего соответствует «лекарственной конституции» того или иного человека.

Представители направления утверждают, что целебные свойства гомеопатическим препаратам придает особый способ их приготовления, в ходе которого исходное вещество в строго определенной последовательности разводится и встряхивается. Чем больше разводится лекарство, чем меньше в нем дозы препарата, тем легче оно переносится пациентом и тем сильнее его лечебное воздействие.

Что делают гомеопаты и почему это (не) работает?

Самая популярная гомеопатия в России, данные DSM Group

Лекарства назначаются в микродозах. В больших дозах эти вещества вызывают у человека симптомы, похожие на то или иное болезненное состояние. Например, укус пчелы вызывает отек и покраснение кожи и подкожной клетчатки, а гомеопатический препарат, приготовленный из сушеной пчелы, успешно используется в лечении аллергического отека Квинке, имеющего сходную клиническую картину.  К слову, в гомеопатии много лекарств, приготовленных из ядовитых змей, насекомых, растений и химических веществ.

Опасно ли это?

Сторонники гомеопатии утверждают, что метод особенно хорош при хронических заболеваниях: некоторых вариантах гипертонической болезни, аденоидах, невритах, дисфункции, астмы, язвенной болезни.

Но есть и вред, отмечают специалисты. Гомеопатическое лечение может замедлить обращение к врачу в ситуации, когда медицинская помощь действительно нужна. Кроме того, вера в гомеопатию часто сочетается с другими, гораздо более опасными предрассудками.

Стоит помнить, что с гормонами, антибиотиками, психотропными препаратами, снотворными гомеопатические средства не сочетаются. Всемирная организация здравоохранения категорически не рекомендует исключительно гомеопатическое лечение инфекционных заболеваний вызванных бактериями, онкологических заболеваний, туберкулеза и прочих серьезных болезней. 

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