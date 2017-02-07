Диспансеризация выявила основные причины болезней красноярцев

В министерстве здравоохранения Красноярского края подвели итоги диспансеризации 2016 года. За год свое здоровье проверили почти полмиллиона человек — 466 тысяч. Из них на второй этап обследования были направлены 233 235 человек.

Чаще всего выявлялись болезни системы кровообращения и эндокринной системы: 688 случаев сахарного диабета, 5953 случая артериальной гипертонии; а также 36 человек с туберкулезом и 378 пациентов со злокачественными новообразованиями.

Медики пришли к выводу, что к развитию неинфекционных заболеваний чаще всего приводят нерациональное питание, недостаток физической активности, курение, повышенный уровень артериального давления, избыточная масса тела и отягощенная наследственность.

В этом году диспансеризации подлежат граждане следующих годов рождения: 1918, 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996.

Полное медицинское обследование можно пройти если обратиться в поликлинику по месту жительства или временной регистрации. При себе необходимо иметь медицинский страховой полис, который предполагает бесплатный комплексный осмотр. По результатом обследование каждый гражданин получает консультацию.

При выявлении заболевания или факторов риска, проводится дополнительное обследование и назначается лечение. После прохождения диспансеризации гражданину оформляется и выдается на руки паспорт здоровья, в который внесены результаты обследований и рекомендации врача.

Всеобщая диспансеризация стартовала в 2013 году, цель которой, своевременное диагностирование рисков заболевания, предупреждение его развития и наблюдение за состоянием здоровья.