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Сибирское агентство новостей
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В Красноярском крае растет число заболевших «гонконгским гриппом»

Главная Здоровье
Красноярск
12:03 10 Января 2017
общество, здоровье, болезнь, заболевание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На территории Красноярского края регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

За первую неделю нового года в крае заболели более 7 тыс. человек (из них 4260 — жители Красноярска.). Заболеваемость ОРВИ и гриппом составила 24,5 на 10 тыс. населения.

«Согласно данным лабораторного мониторинга,.. среди населения преимущественно циркулировали возбудители гриппа типа А (гонконгского) (H3N2) — 6,5%, гриппа типа А не субтипированные– 3,2%, аденовирусной инфекции – 3,2%», — рассказали в ведомстве.

Ранее главный внештатный терапевт-пульмонолог Минздрава РФ Александр Чучалин в интервью изданию РИА «Новости» сообщил, что в нынешнем сезоне в среднем по стране на первый план вышли острые вирусные заболевания, а не грипп сам по себе.

На одного больного с гриппом приходится четыре-пять больных, которые переносят вирусные заболевания другой природы: парагрипп, аденовирусные заболевания, респираторно-синцитиальный вирус, риновирус, коронавирус. Но превалируют именно те вирусные заболевания, которые протекают как астмаподобные состояния: кашли, сипота при дыхании, некоторые люди испытывают и чувство нехватки воздуха при развитии таких симптомов.

При этих заболеваниях не помогают лекарственные средства, которые обычно назначаются при гриппе.

В Роспотребнадзоре напоминают, что вирусы передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем — при кашле и чихании. Капли слюны, содержащие вирус, распространяются в воздухе и затем оседают на окружающих предметах, откуда могут попасть в верхние дыхательные пути окружающих вместе с пылью.

Специалисты рекомендуют избегать контакта с больными, регулярно проветривать помещение, использовать лицевую маску и воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей (общественный транспорт, торговые центры, кинотеатры).

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