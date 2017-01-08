Специалисты дали рекомендации, как начать работать после новогодних праздников

Психологи утверждают, что затяжные новогодние каникулы могут вызвать у людей стресс. Такое состояние специалисты называют «синдром рабочей дезадаптации», объясняя его тем, что люди выходят из привычного рабочего ритма. Обычно для возвращения в рабочий режим человеку требуется около 2 суток.

«Переход человека из одного эмоционального состояния в другое требует времени, в течение которого душа переживает некое подобие кризиса. Дайте сами себе это время. Обычно это как раз хороший момент, чтобы оглядеться, задуматься и сосредоточиться на том, что ждет вас в ближайшее время. Не более», — комментирует психолог, руководитель психологического центра «Содействие» Анна Хныкина.

Специалисты единодушны в том, что после длительного отдыха переход к нагрузкам должен быть постепенным.

По словам психологов, первый трудовой день лучше начать с уборки на рабочем месте и посвятить делам, не требующим особого напряжения. Специалисты также рекомендуют составить список задач на ближайшее время и четко ему следовать — это поможет мобилизоваться и сконцентрироваться.

«Когда вы сформулируете очень простые и очень конкретные задачи, трезво оцените возможности коллег и свои собственные и ни в коем случае не требуйте мгновенной победной реализации этих задач. Самое эффективное — сформулировать наедине с собой или в мозговом (неконфликтном) штурме с близкими по духу коллегами по три очень конкретных шага по реализации каждой из предельно очерченных задач», — цитирует РБК психолога-консультанта Юлию Бурлакову.

Добавим, что ускорит адаптацию к будничному ритму соблюдение режима питания, советуют эксперты. Не стоит пропускать обеденный перерыв — своевременное поступление калорий и витаминов поддержит организм во время вынужденной перестройки.

Кроме того, будут не лишними и умеренные физические нагрузки. Специалисты советуют начать с обычных пеших прогулок после работы.