Кежемская ЦРБ получила от энергетиков новое медицинское оборудование

Для Кежемской центральной районной больницы приобретен медицинский концентратор кислорода АКС. Средства в размере 2 млн рублей выделило ПАО «РусГидро» (соинвестор проекта строительства Богучанской ГЭС) в рамках благотворительной программы «Чистая энергия».

Медицинский концентратор кислорода АКС позволяет получать кислород из атмосферного воздуха, обеспечивая его непрерывную подачу и независимость от регулярных закупок. Чистота получаемого кислорода — до 95%, с системой доочистки до 99%.

«Кислород предназначен для поддержки пациентов с тяжелыми заболеваниями, в том числе находящихся в реанимации, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких или в палатах интенсивной терапии», — пояснил главный врач ЦРБ Евгений Захаров.

Первая поселковая больница в поселке гидростроителей Временном была открыта в 1979 году. В 1985 году построили новое здание в городе Кодинск, в 1989 году открыли инфекционный корпус, в 1990 году — детскую поликлинику. В конце 1980-х Кодинской поликлинике был присвоен статус районной и название Кежемская ЦРБ. Сейчас Кежемская ЦРБ включает в себя 22 объекта здравоохранения, пять из которых расположены в городе Кодинске. В 2010 году в больнице открыт новый корпус.

ПАО «РусГидро» уже на протяжении нескольких лет «шефствует» над Кежемской ЦРБ. В 2013 году больнице было выделено 2 млн рублей для приобретения 4 стоматологических комплексов и оборудования для определения антител в сыворотке крови. В 2014 году больница на благотворительные средства гидроэнергетиков приобрела высокочастотный аппарат искусственной вентиляции легких для реанимационного отделения.

В 2015 году ЦРБ получила портативный универсальный анализатор критических состояний для палаты интенсивной терапии и реанимации, лабораторный комплекс кабинета трансфузиологии и автоматический биохимический анализатор. Общая стоимость оборудования — 2 млн рублей.

По материалам ПАО «Богучанская ГЭС»

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»