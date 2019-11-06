Сибирские биологи изобрели эковещество для борьбы с картофельными бактериями

Ученые сибирского отделения СО РАН придумали способ бороться с картофельными бактериями, которые вызывают кольцевую гниль и увядание. Новое вещество биологов экономично и удобно в использовании, рассказали в научном центре.

Сегодня садоводы борются с картофельными бактериями с помощью агрессивных химических агентов. Нередко они используют перекись водорода, аммиак или соляную кислоту. Но все эти вещества небезопасны для окружающей среды.

«Некроз листьев, увядание растения, гниение клубня как при выращивании, так и при хранении — такие последствия вызывает кольцевая гниль in vivo. Особенно подвержены этому бактериальному заболеванию ранние сорта картофеля», — рассказала ведущий инженер Сибирского института физиологии и биохимии СО РАН Ольга Ножкина.

Ученые предлагают использовать нанокомпозитные вещества на основе природных матриц. Они изготавливаются из натуральных компонентов - на природную оболочку арабиногалактана (из лиственницы сибирской), крахмала и карагинана из красных водорослей подсаживают наноразмерные частицы селена. Полученным препаратом можно обрабатывать молодой картофель. Опыты показали, что количество бактерий снизилось на 30-40%.

«Так как селен в чистом виде токсичен, стоял вопрос, накапливается ли он в растительных тканях. Мы добавили в среду с растениями растворенные нанокомпозиты и отслеживали рост растений, количество листьев и другие биометрические параметры. Эксперимент показал, что при добавлении этих веществ растение чувствует себя прекрасно и даже чуть лучше растет. В тканях растений селен мы не обнаружили», — пояснили ученые.

Теперь биологи хотят избавиться от других бактерий, уничтожающих молодой картофель. Новые вещества сначала тестируют в лабораториях, после чего нанокомпозиты будут использовать на больших полях.