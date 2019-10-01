Сибирские садоводы назвали лучшее время для посадки тюльпанов осенью

В управлении Россельхознадзора рассказали, когда лучше всего высаживать тюльпаны. Именно осень считается самым благоприятным временем года для этих цветов. Однако красноярским садоводам при посадке нужно учитывать температурный режим, уверяют эксперты.

«Высадишь рано – луковицы могут дать ростки, которые затем замерзнут, поздно – не успеет произойти укоренение, и луковицы сгниют. Лучшим для посадки тюльпанов считается время, когда температура почвы опуститься до +7...+10˚С. Обычно это конец сентября - начало октября», — пояснили у Россельхознадзоре.

При ранней посадке луковицы тюльпанов медленно укореняются, а высокая температура влияет на развитие болезней, которым подвержены тюльпаны. В России известно более 30 грибковых, вирусных и бактериальных заболеваний этих цветов.

«Одним из распространенных заболеваний тюльпанов является фузариоз. При данной болезни происходит массовая гибель проростков ранней весной после таяния снега. Большие тюльпаны отстают в росте, цветки у них мелкие и блеклые, цветоносы короткие и тонкие. Фузариозная гниль попадает в растения из почвы обычно через донце и корни, перед выкопкой на них хорошо заметна мокрая белая гниль, охватывающая донце», — рассказали эксперты.

Еще одно заболевание — серая гниль. Садоводы могут увидеть на чешуях цветов желто-оранжевые или бурые пятна. Пораженные луковицы дают слабые побеги. Инфекция передается через зараженные луковицы и почву.

Из вирусных болезней наиболее опасна пестролепестность. Признаки — изменение окраски цветков там, где она должна быть однотонной. Со временем цветки и луковицы мельчают, сорт вырождается.

Красноярцам также рассказали о вредителях, способных уничтожить луковицы.

«Наиболее опасен корневой луковый клещ, который повреждает луковицы в период при хранении. Клещи живут в почве на растительных остатках, заселяют высаженные луковицы, тюльпаны сразу приостанавливают свой рост, листья желтеют и увядают. Клещи очень любят влагу в хранилищах: когда воздух более сухой, развитие клеща приостанавливается и переходит в стадию покоя, и тогда уничтожить его очень трудно», — говорят специалисты.

Отметим, что при покупке луковиц красноярцам стоит обратить внимание на их внешний вид — они не должны иметь повреждений. У продавца стоит попросить сертификат, подтверждающий посадочные свойства тюльпанов.