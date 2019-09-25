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Красноярские ученые приучают саженцы к морозам

Главная Огород
Красноярск
11:35 25 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские ученые центра СО РАН занимаются выведением морозоустойчивых саженцев. К холодной погоде «приучают» теплолюбивые абрикосы и груши. Выводят уникальные саженцы на опытной станции «Минусинская», рассказали в научном центре. 

Исследователи уверяют, что посадку растений необходимо начинать ранней осенью — саженцы к зиме успеют окрепнуть, а их корни будут расти вплоть до наступления сильных морозов. Весной такие растения начинают «просыпаться» на пару недель раньше, чем положено. 

«В Сибири для теплолюбивых многолетних растений опасны сухой зимний воздух и ветры, дефицит осадков весной и в начале лета, весенние заморозки. Даже в случае нескольких теплых зим, неподходящий для местных температурных условий сорт продержится лишь несколько лет. Поэтому для садовода важно выбрать правильный сорт, который способен перенести пониженные температуры», — рассказали ученые. 

Селекционеры выводят такие сорта, которые приспособлены к экстремальным морозам. Они обладают высокой урожайностью и устойчивостью к вредителям.

Для садоводов ученые приготовили несколько советов по выращиванию саженцев. Чтобы посадка прошла успешно, необходимо соблюдать агротехнические приемы:

«Вишню нужно высаживать с расстоянием 3 метра между рядами, а между кустами – 1,5 метра. Облепиху размещают в ряду на 2 метра, а между рядами в 4. Малину – 0,5 метров в ряду, и на 3 в междурядье. Ягодные кустарники (смородина черная и красная, крыжовник, жимолость) высаживают с расстоянием в ряду 0,7-1,0-1,5 метров, а между рядами – 2-3». — рассказывают ученые. 

При посадке плодовых культур также необходимо учитывать размер ямы — ее диаметр должен составлять 60-70 см, а глубина — более полуметра. 

Ученые напоминают, что молодые ростки не всегда способны пережить зиму без должного ухода. У посаженных осенью деревьев стоит дополнительно защитить стволы от грызунов. 

Фото: СО РАН

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