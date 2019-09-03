Красноярские аграрии создали лабораторию гидропоники

Аспиранты КрасГАУ создали единственную в России лабораторию гидропоники, которая позволит выращивать экологически чистые овощи и фрукты. Растения больше не будут нуждаться в обработке химическими веществами.

«Главная отличительная особенность гидропоники заключается в том, что она экологичная. Продукция, которую мы выращиваем, не содержит нитратов и пестицидов. Для того, чтобы растение хорошо плодоносило, нет необходимости использовать пестициды», — сказал аспирант КрасГАУ, создатель лаборатории Сергей Трепус.

Новая система создавалась на протяжении трех лет. В этом году студенты аграрного университета собираются освоить практические навыки в новой лаборатории, а именно получить первый урожай.

По словам экспертов аграрной отрасли, применение таких систем позволит решить ряд проблем в сельском хозяйстве. Во-первых, лаборатории практически полностью исключают человеческий труд. Вся система максимально автоматизирована и управляется с помощью специально написанной программы. Во-вторых, растения в лаборатории не требуют полива — все нужные микроэлементы поступают к ним непрерывно. Наконец, главным достижением гидропоники считается отсутствие вредителей — овощи и фрукты в лаборатории недоступны для грызунов и насекомых.