Житель Минусинска вырастил огромный помидор и выиграл автомобиль

В Минусинске подвели итоги ежегодного конкурса по выбору самого большого томата. Мероприятие «День минусинского помидора» приурочено ко Дню города.

В администрации Минусинска рассказали, что праздник томатов проводят уже 15 лет. В этом году на конкурс заявились более сотни участников. Первое место занял Виктор Мальцев — местный житель вырастил помидор весом 1 кг 986 гр. Победителю вручили ключи от автомобиля «Нива».

«Главное — плод следует оберегать, конечно, подвязывать, чтобы не упал. Надо любить свое дело и с отдачей трудиться на своем участке», — рассказывает победитель.

Отметим, что побить рекорд 2011 года пока никому не удалось — тогда житель Минусинска вырастил томат весом 2 кг 146 гр.

Фото: minusinsk.info