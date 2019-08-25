25 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Житель Минусинска вырастил огромный помидор и выиграл автомобиль

Главная Огород
Красноярск
12:31 25 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Минусинске подвели итоги ежегодного конкурса по выбору самого большого томата. Мероприятие «День минусинского помидора» приурочено ко Дню города. 

В администрации Минусинска рассказали, что праздник томатов проводят уже 15 лет. В этом году на конкурс заявились более сотни участников. Первое место занял Виктор Мальцев — местный житель вырастил помидор весом 1 кг 986 гр. Победителю вручили ключи от автомобиля «Нива». 

«Главное — плод следует оберегать, конечно, подвязывать, чтобы не упал. Надо любить свое дело и с отдачей трудиться на своем участке», — рассказывает победитель. 

Отметим, что побить рекорд 2011 года пока никому не удалось — тогда житель Минусинска вырастил томат весом 2 кг 146 гр. 

Фото: minusinsk.info

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Огород / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярец научился выращивать гигантские томаты

Красноярец научился выращивать гигантские томаты

20 Августа 2019 г.
Мужчина увлекся садоводством на пенсии
Новости Красноярска: Электрик из Красноярска вырастил на своем участке 50 сортов винограда

Электрик из Красноярска вырастил на своем участке 50 сортов винограда

14 Августа 2019 г.
Плоды созревают без теплиц
Новости Красноярска: В Красноярском крае нашли поля с опасным карантинным сорняком

В Красноярском крае нашли поля с опасным карантинным сорняком

8 Августа 2019 г.
Он быстро размножается и уничтожает культурные растения
Новости Красноярска: Садоводы Красноярского края могут получить деньги на ремонт дорог и инфраструктуры

Садоводы Красноярского края могут получить деньги на ремонт дорог и инфраструктуры

21 Июля 2019 г.
Средства выделяет Минсельхоз
Новости Красноярска: Составлен лунный календарь на июль для красноярских садоводов

Составлен лунный календарь на июль для красноярских садоводов

25 Июня 2019 г.
Авторы календаря учитывали непростые сибирские условия
Новости Красноярска: Красноярские ученые нашли способы защитить саженцы от весенних заморозков

Красноярские ученые нашли способы защитить саженцы от весенних заморозков

29 Мая 2019 г.
Для садовых растений страшны температурные перепады
Новости компаний
23/08
Красноярская ГЭС выступила партнером эстафетного заплыва в холодной воде по Красноярскому водохранилищу
21/08
Красноярское отделение Сбербанка приняло участие в празднике «День поля-2019»
21/08
В школу — по новому асфальту
21/08
«Красноярский цемент» отпраздновал День строителя
20/08
Защита от природных капризов: как продлить сезон барбекю в беседках до поздней осени
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Владельцев кафе на правом берегу Красноярска призвали к порядку

Владельцев кафе на правом берегу Красноярска призвали к порядку

23 Августа 2019 г.
В городе прошел еженедельный рейд
Новости Красноярска: В Красноярском крае ввели новые пособия для многодетных семей

В Красноярском крае ввели новые пособия для многодетных семей

20 Августа 2019 г.
Они начнут действовать с 1 января 2020 года
Новости Красноярска: Мэрия купит 60 квартир нуждающимся красноярцам

Мэрия купит 60 квартир нуждающимся красноярцам

21 Августа 2019 г.
Жилье передадут людям, которых переселяют из аварийных домов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356