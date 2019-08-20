Красноярец научился выращивать гигантские томаты

Пенсионер из Красноярска Александр Богатырев выращивает томаты-гиганты. Один плод весом в 2 кг занимает почти полведра. К садоводству мужчина пришел не сразу — почти 40 лет он проработал на строительных заводах края, а затем вышел на пенсию и увлекся выращиванием помидоров.

«Никакой химии в томатах абсолютно, кроме обычного двойного суперфосфата. Ну и землю готовить надо, конечно — на песке ничего не вырастет», — рассказал телеканалу «Россия 24» садовод.

Семена гигантских томатов красноярец сохраняет, чтобы высадить в следующем году. В этом сезоне ему удалось вырастить томат весом около 900 гр. Урожай обещает быть рекордным как в теплицах, так и на открытом грунте. На одном огороде у Богатырева около 100 корней томатов.

Фото: «Россия 24»