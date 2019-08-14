Электрик из Красноярска вырастил на своем участке 50 сортов винограда

Красноярец Сергей Будрис выращивает виноград на своем дачном участке в Березовском районе. Мужчина выхаживает самые сложные сорта, плоды винограда созревают на свежем воздухе, без теплиц. Мужчина работает электриком, а своим хобби увлекается уже 15 лет.

«У нас виноград выращивать намного проще, чем на юге. Потому что у нас нет болезней, от которых страдают все «южане»», — рассказывает садовод Сергей Будрис.

Сибирский снег - самое главное укрытие для винограда. Благодаря суровым зимам кустарники выживают и дают плоды летом.

«Виноград — такая культура интересная. Если захватывает, то ты полностью ей отдаешься. Моя цель — не урожай. Чтобы был урожай, нужно дать одному кусту 4-6 метров длины. У меня кусты посажены через 1,5 метра. Моя цель — их испытать», — говорит красноярец.

Всего в огороде у мужчины более 50 сортов винограда.