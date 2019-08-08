В Красноярском крае нашли поля с опасным карантинным сорняком

В Ужурском районе Красноярского края специалисты Россельхознадзора обнаружили поля с карантинным растением, уничтожающим посевы. Это сорняк повилика европейская. Растения переносят опасные вирусы и содержат вещества, вызывающие отравление у животных. Если их не уничтожать, они способны распространятся на огромные площади.

«Повилика засоряет и поражает более 150 видов культурных растений и дикорастущих растений, среди которых сахарная свекла, картофель, люцерна, клевер, овощи, лен, малина, овес, ячмень, тимофеевка, садово-декоративные растения», — рассказалив ведомстве.

При осмотре земель в Ужурском районе сотрудники Россельхознадзора обнаружили два очага карантинного растения. Сорняки никто не уничтожал.

«В отношении администрации Кулунского сельсовета Ужурского района была организована и проведена проверка, по итогам которой возбуждены дела о нарушениях по ст. 10.1 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

После проверки очаги повилики были уничтожены, а скошенные растения сожжены.

Фото: Россельхознадзор