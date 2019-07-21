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Садоводы Красноярского края могут получить деньги на ремонт дорог и инфраструктуры

Главная Огород
Красноярск
14:09 21 Июля 2019
сады, деньги, сельское хозяйство, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Садоводы и огородники Красноярского края могут получить гранты на развитие своих некоммерческих хозяйств. Конкурс объявило региональное министерство сельского хозяйства.

Так, на строительство, реконструкцию или ремонт дорог, объектов водо- и электроснабжения в границах некоммерческого товарищества можно получить грант до двух миллионов рублей. На на покупку оборудования, строительных материалов и изделий, необходимых для ремонта дорог, электросетевого хозяйства и водоснабжения выделяется до 100 тысяч. Всего на эти цели у министерства заложено 20 млн рублей.

«В крае зарегистрировано около 360 тысяч участков под садоводство и огородничество, а это значит, что более трети населения региона ведут дачное хозяйство. Задача власти – помогать некоммерческим объединениям решать насущные инфраструктурные вопросы», заявил министр Леонид Шорохов.

Заявки на участие принимаются до 13 августа 2019 года. Для этого председателю некоммерческого товарищества необходимо иметь протокол общего собрания, где все участники СНТ или ОНТ подтвердили свое желание участвовать в отборе на господдержку. Далее нужно обратиться в министерство сельского хозяйства и торговли края для включения некоммерческого товарищества в реестр претендующих на получение финансирования от государства, разработать программу развития некоммерческого товарищества, изыскать не менее 10 процентов от стоимости мероприятий программы, а также выполнить другие условия.

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