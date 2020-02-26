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Дороже всех блины обходятся жителям Санкт-Петербурга и Красноярска

Главная ЕДА
Красноярск
14:45 26 Февраля 2020
россияне, победа, масленица
Автор: Sibnovosti.ru
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Аналитики сервиса Едадила (компания Яндекс) проанализировали во сколько россиянам обходится готовка блинов. В итоге стало известно, что на приготовление 30 блинов россиянин в среднем тратит 101 рубль.

Выше всего цены в Санкт-Петербурге и Красноярске, где такая порция обходится в 111 рублей.

Больше половины этой суммы составляет молоко - 56 рублей. За четыре яйца россияне платят 22 рубля, за 400 грамм муки - 14 рублей, за подсолнечное масло, соль и сахар – около 9 рублей.

В этом году Масленица отмечается с 24 февраля по 1 марта.

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