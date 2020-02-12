В продуктах из красноярских магазинов нашли антибиотики

Специалисты краевого Россельхознадзора выявили превышение остаточных количеств лекарственных препаратов в продукции, которая реализуется в красноярских магазинах. Всего на антибиотики в 2019 году в лаборатории были протестированы две тысячи образцов. Антибиотики были обнаружены в 10 из них. Вещества пенициллиновой и тетрациклиновой групп содержались в сыре, колбасе и курице.

«Оборудование, которым оснащена испытательная лаборатория ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» позволяет выявить в пищевой продукции более 150 наименований препаратов – антибиотиков», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе ведомства.

В Россельхознадзоре отмечают, что длительное употребление антибиотиков с пищей снижает способность организма самостоятельно противостоять инфекциям. Из мясных продуктов лекарство можно вывести с помощью термической обработки – большая часть препаратов окажется в бульоне.