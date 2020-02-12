12 февраля
Красноярск
погода -12 °C
63.95
 
€ 69.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В продуктах из красноярских магазинов нашли антибиотики

Главная ЕДА
Красноярск
09:15 12 Февраля 2020
общество, красноярск, продукты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Специалисты краевого Россельхознадзора выявили превышение остаточных количеств лекарственных препаратов в продукции, которая реализуется в красноярских магазинах. Всего на антибиотики в 2019 году в лаборатории были протестированы две тысячи образцов. Антибиотики были обнаружены в 10 из них. Вещества пенициллиновой и тетрациклиновой групп содержались в сыре, колбасе и курице. 

«Оборудование, которым оснащена испытательная лаборатория ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» позволяет выявить в пищевой продукции более 150 наименований препаратов – антибиотиков», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе ведомства. 

В Россельхознадзоре отмечают, что длительное употребление антибиотиков с пищей снижает способность организма самостоятельно противостоять инфекциям. Из мясных продуктов лекарство можно вывести с помощью термической обработки – большая часть препаратов окажется в бульоне.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
ЕДА / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцев научили выбирать хлеб без плесени и вредных примесей

Красноярцев научили выбирать хлеб без плесени и вредных примесей

30 Января 2020 г.
Советы от экспертов ЦСМ
Новости Красноярска: Красноярские ученые нашли способ снизить цены на молоко

Красноярские ученые нашли способ снизить цены на молоко

26 Декабря 2019 г.
Для этого предлагается кормить коров специальными добавками
Новости Красноярска: Красноярцев научили выбирать натуральную красную икру

Красноярцев научили выбирать натуральную красную икру

24 Декабря 2019 г.
Этот продукт является источником легких белков
Новости Красноярска: Роспотребнадзор составил рекомендации о правильном питании в мороз

Роспотребнадзор составил рекомендации о правильном питании в мороз

23 Декабря 2019 г.
Несбалансированный рацион ослабит иммунную систему
Новости Красноярска: Для пациентов краевой больницы придумали новый формат питания

Для пациентов краевой больницы придумали новый формат питания

12 Декабря 2019 г.
Больные получают пищу в индивидуальных боксах
Новости Красноярска: Эксперты обнаружили сливочное масло «из будущего» в торговой сети Красноярска

Эксперты обнаружили сливочное масло «из будущего» в торговой сети Красноярска

11 Декабря 2019 г.
Выявлены и другие нарушения
Новости компаний
06/02
МегаФон расширил сеть 4G в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Боготоле 6-летняя девочка умерла от старой травмы

В Боготоле 6-летняя девочка умерла от старой травмы

7 Февраля 2020 г.
Причина смерти - черепно-мозговая травма
Новости Красноярска: В Красноярске началась эпидемия гриппа

В Красноярске началась эпидемия гриппа

11 Февраля 2020 г.
Эпидемический порог превышен на 12,7%
Новости Красноярска: Красноярцев ждет похолодание в середине февраля

Красноярцев ждет похолодание в середине февраля

9 Февраля 2020 г.
Столбики термометров опустятся до - 20°C
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19