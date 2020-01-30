Красноярцев научили выбирать хлеб без плесени и вредных примесей

Эксперты Красноярского центра стандартизации и метрологии опубликовали советы по выбору качественного хлеба, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ЦСМ.

По словам специалистов, при покупке хлеба красноярцам рекомендуют обращать внимание на внешний вид продукта - поверхность должна быть гладкой, без крупных трещин и вмятин.

«Цвет должен быть от светло-желтого до коричневого или темно-коричневого. Мякиш должен быть пропеченным, не влажным на ощупь, эластичным, после легкого надавливания пальцами он принимает первоначальную форму», - пояснили специалисты.

Качественный хлеб не может скрипеть на зубах, уверяют эксперты. Этот факт свидетельствует о наличии минеральных примесей, например, песка.

Красноярцам советуют смотреть на упаковку и проверять срок годности - он должен составлять от 16 до 72 часов.

Напомним, в 2018 году ЦСМ проверил хлеб от пяти предприятий края – «Дихлеба», «Березовского хлеба», «Ярхлеба», «Красноярского хлеба» и «Фабрики хлеба»,