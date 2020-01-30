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Красноярцев научили выбирать хлеб без плесени и вредных примесей

Главная ЕДА
Красноярск
15:35 30 Января 2020
общество, еда, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Эксперты Красноярского центра стандартизации и метрологии опубликовали советы по выбору качественного хлеба, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ЦСМ. 

По словам специалистов, при покупке хлеба красноярцам рекомендуют обращать внимание на внешний вид продукта - поверхность должна быть гладкой, без крупных трещин и вмятин. 

«Цвет должен быть от светло-желтого до коричневого или темно-коричневого. Мякиш должен быть пропеченным, не влажным на ощупь, эластичным, после легкого надавливания пальцами он принимает первоначальную форму», - пояснили специалисты. 

Качественный хлеб не может скрипеть на зубах, уверяют эксперты. Этот факт свидетельствует о наличии минеральных примесей, например, песка. 

Красноярцам советуют смотреть на упаковку и проверять срок годности - он должен составлять от 16 до 72 часов. 

Напомним, в 2018 году ЦСМ проверил хлеб от пяти предприятий края – «Дихлеба», «Березовского хлеба», «Ярхлеба», «Красноярского хлеба» и «Фабрики хлеба», 

«Согласно результатам исследований, вся продукция соответствовала нормам качества и безопасности», - отметили тогда в ЦСМ.  

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