Красноярские ученые нашли способ снизить цены на молоко

Красноярские ученые центра СО РАН нашли способ сделать молоко более полезным и дешевым. Для этого предлагается заменить синтетические добавки в питании коров на хвойную муку.

По словам ученых, сегодня сельскохозяйственных животных подкармливают дорогими концентратами.

«Красноярские ученые добавили в рацион коров муку из хвои, как замену синтетическим добавкам. В прикорме из хвои отмечается высокое содержание полезных элементов, что улучшает состояние животных и повышает надои более чем на 15%. Такое увеличение продуктивности привело к снижению себестоимости молока», - рассказали в научном центре.

Для создания полезных добавок предлагается использовать зеленые древесные отходы - в них сегодня нет недостатка. Хвою можно использовать круглый год без больших затрат на переработку.

Исследователи выяснили, что в натуральной муке содержатся витамины В, С, К, и D, а также минералы, каротин, фруктоза и глюкоза. Все это способствует выработке молока у коров.