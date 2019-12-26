26 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские ученые нашли способ снизить цены на молоко

Главная ЕДА
Красноярск
15:13 26 Декабря 2019
красноярск, общество, цены, еда
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярские ученые центра СО РАН нашли способ сделать молоко более полезным и дешевым. Для этого предлагается заменить синтетические добавки в питании коров на хвойную муку. 

По словам ученых, сегодня сельскохозяйственных животных подкармливают дорогими концентратами. 

«Красноярские ученые добавили в рацион коров муку из хвои, как замену синтетическим добавкам. В прикорме из хвои отмечается высокое содержание полезных элементов, что улучшает состояние животных и повышает надои более чем на 15%. Такое увеличение продуктивности привело к снижению себестоимости молока», - рассказали в научном центре. 

Для создания полезных добавок предлагается использовать зеленые древесные отходы - в них сегодня нет недостатка. Хвою можно использовать круглый год без больших затрат на переработку. 

Исследователи выяснили, что в натуральной муке содержатся витамины В, С, К, и D, а также минералы, каротин, фруктоза и глюкоза. Все это способствует выработке молока у коров. 

«Добавление в рацион животных хвои оказало положительное влияние на их молочную продуктивность. Надои коров, в рацион которых входит хвойная мука, были выше, а содержание массовой доли жира увеличилось. Такое повышение продуктивности в экономическом расчете позволит снизить себестоимость одного литра молока на 2 рубля 20 копеек, а рентабельность надоев на 20%», — пояснил автор проекта Евгений Иванов. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
ЕДА / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцев научили выбирать натуральную красную икру

Красноярцев научили выбирать натуральную красную икру

24 Декабря 2019 г.
Этот продукт является источником легких белков
Новости Красноярска: Роспотребнадзор составил рекомендации о правильном питании в мороз

Роспотребнадзор составил рекомендации о правильном питании в мороз

23 Декабря 2019 г.
Несбалансированный рацион ослабит иммунную систему
Новости Красноярска: Для пациентов краевой больницы придумали новый формат питания

Для пациентов краевой больницы придумали новый формат питания

12 Декабря 2019 г.
Больные получают пищу в индивидуальных боксах
Новости Красноярска: Эксперты обнаружили сливочное масло «из будущего» в торговой сети Красноярска

Эксперты обнаружили сливочное масло «из будущего» в торговой сети Красноярска

11 Декабря 2019 г.
Выявлены и другие нарушения
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о полезных новогодних подарках детям

Красноярцам рассказали о полезных новогодних подарках детям

9 Декабря 2019 г.
Эксперты о том, как правильно выбирать сладкий набор
Новости Красноярска: В крае хотят запустить завод по производству сушеной органической еды

В крае хотят запустить завод по производству сушеной органической еды

3 Декабря 2019 г.
Срок годности таких продуктов увеличится до пяти лет
Новости компаний
25/12
МТС расскажет красноярцам об уникальном историческом объекте
24/12
МегаФон и СДС-Уголь подписали соглашение о цифровизации угольных предприятий
23/12
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
22/12
Tele2 подвел итоги года работы в крае
20/12
Санитарно-промышленная лаборатория Красноярского цементного завода аккредитована в сфере экологического контроля
19/12
КрасКом встретит чемпионат России по фигурному катанию режимом повышенной готовности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске нашли опасную плотину

В Красноярске нашли опасную плотину

23 Декабря 2019 г.
Прокуратура распорядилась устранить все нарушения
Новости Красноярска: Снимок норильской медведицы попал на страницы Time

Снимок норильской медведицы попал на страницы Time

22 Декабря 2019 г.
Фотография попала в топ-100 лучших кадров года
Новости Красноярска: В Красноярске пьяная мать убила годовалого ребенка

В Красноярске пьяная мать убила годовалого ребенка

24 Декабря 2019 г.
Она пыталась «успокоить» девочку ударами по голове
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19