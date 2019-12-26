Красноярские ученые нашли способ снизить цены на молоко

Красноярские ученые центра СО РАН нашли способ сделать молоко более полезным и дешевым. Для этого предлагается заменить синтетические добавки в питании коров на хвойную муку.
По словам ученых, сегодня сельскохозяйственных животных подкармливают дорогими концентратами.
«Красноярские ученые добавили в рацион коров муку из хвои, как замену синтетическим добавкам. В прикорме из хвои отмечается высокое содержание полезных элементов, что улучшает состояние животных и повышает надои более чем на 15%. Такое увеличение продуктивности привело к снижению себестоимости молока», - рассказали в научном центре.
Для создания полезных добавок предлагается использовать зеленые древесные отходы - в них сегодня нет недостатка. Хвою можно использовать круглый год без больших затрат на переработку.
Исследователи выяснили, что в натуральной муке содержатся витамины В, С, К, и D, а также минералы, каротин, фруктоза и глюкоза. Все это способствует выработке молока у коров.
«Добавление в рацион животных хвои оказало положительное влияние на их молочную продуктивность. Надои коров, в рацион которых входит хвойная мука, были выше, а содержание массовой доли жира увеличилось. Такое повышение продуктивности в экономическом расчете позволит снизить себестоимость одного литра молока на 2 рубля 20 копеек, а рентабельность надоев на 20%», — пояснил автор проекта Евгений Иванов.