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Красноярцев научили выбирать натуральную красную икру

Главная ЕДА
Красноярск
11:36 24 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Перед Новым годом красноярцам рассказали, как правильно выбирать красную икру. Этот продукт является источником белков, он богат йодом, кальцием, фосфором и витаминами. Икру чаще всего получают из рыб лососевых пород: горбуши, кеты, семги, нерки, форели. 

Специалисты советуют покупать икру в магазинах, а не в местах несанкционированной торговли. 

«Внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой получена икра, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка на банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри», - рассказали в Роспотребнадзоре. 

 

Эксперты не советуют покупать икру с содержанием уротропина Е-239 - эта пищевая добавка запрещена. Банка с продуктом должна быть целой, а сами икринки - мелкими, полными и однородными. 

«Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду», - рассказывают специалисты. 

При встряхивании содержимое банки не должно «булькать». Чтобы продукт хранился долго, его нужно оставлять в холодильнике при температуре +2…+6°С. После вскрытия икру следует съесть в течение трех суток. Открытый продукт лучше переложить в стекло. 

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