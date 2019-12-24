Красноярцев научили выбирать натуральную красную икру

Перед Новым годом красноярцам рассказали, как правильно выбирать красную икру. Этот продукт является источником белков, он богат йодом, кальцием, фосфором и витаминами. Икру чаще всего получают из рыб лососевых пород: горбуши, кеты, семги, нерки, форели.

Специалисты советуют покупать икру в магазинах, а не в местах несанкционированной торговли.

«Внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой получена икра, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка на банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Эксперты не советуют покупать икру с содержанием уротропина Е-239 - эта пищевая добавка запрещена. Банка с продуктом должна быть целой, а сами икринки - мелкими, полными и однородными.

«Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду», - рассказывают специалисты.

При встряхивании содержимое банки не должно «булькать». Чтобы продукт хранился долго, его нужно оставлять в холодильнике при температуре +2…+6°С. После вскрытия икру следует съесть в течение трех суток. Открытый продукт лучше переложить в стекло.