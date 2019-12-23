Роспотребнадзор составил рекомендации о правильном питании в мороз

Специалисты Роспотребнадзора советуют красноярцам зимой уделить особое внимание правильному питанию. Несбалансированный рацион ослабит иммунную систему, которая в мороз подвержена серьезным нагрузкам.

Включить в ежедневное меню советуют жирную рыбу, растительные масла, зерновые продукты, сезонные овощи - капусту, морковь, лук, чеснок, картофель, а также зелень, фрукты и орехи. Также необходимо употреблять пищевые источники аминокислот - нежирное мясо, курицу, индейку, молочные продукты, бобовые.

«Некоторые считают допустимым употреблять большее количество калорий, набирая при этом вес, в надежде «сбросить» его в теплое время года. Это не добавляет шансов для поддержания полноценной иммунной защиты организма. Еще одно заблуждение связано с отказом от соблюдения диеты для похудения в зимний период. Для этого нет никаких оснований при обычном образе жизни и отсутствии противопоказаний», - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что зимой важно употреблять достаточное количество жидкости – 1,5 -2 литра в день. Недостаток витаминов можно компенсировать с помощью аптечных препаратов.