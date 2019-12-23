23 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Роспотребнадзор составил рекомендации о правильном питании в мороз

Главная ЕДА
Красноярск
09:40 23 Декабря 2019
общество, еда
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Специалисты Роспотребнадзора советуют красноярцам зимой уделить особое внимание правильному питанию. Несбалансированный рацион ослабит иммунную систему, которая в мороз подвержена серьезным нагрузкам.

Включить в ежедневное меню советуют жирную рыбу, растительные масла, зерновые продукты, сезонные овощи - капусту, морковь, лук, чеснок, картофель, а также зелень, фрукты и орехи. Также необходимо употреблять пищевые источники аминокислот - нежирное мясо, курицу, индейку, молочные продукты, бобовые.

«Некоторые считают допустимым употреблять большее количество калорий, набирая при этом вес, в надежде «сбросить» его в теплое время года. Это не добавляет шансов для поддержания полноценной иммунной защиты организма. Еще одно заблуждение связано с отказом от соблюдения диеты для похудения в зимний период. Для этого нет никаких оснований при обычном образе жизни и отсутствии противопоказаний», - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что зимой важно употреблять достаточное количество жидкости – 1,5 -2 литра в день. Недостаток витаминов можно компенсировать с помощью аптечных препаратов.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
ЕДА / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Для пациентов краевой больницы придумали новый формат питания

Для пациентов краевой больницы придумали новый формат питания

12 Декабря 2019 г.
Больные получают пищу в индивидуальных боксах
Новости Красноярска: Эксперты обнаружили сливочное масло «из будущего» в торговой сети Красноярска

Эксперты обнаружили сливочное масло «из будущего» в торговой сети Красноярска

11 Декабря 2019 г.
Выявлены и другие нарушения
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о полезных новогодних подарках детям

Красноярцам рассказали о полезных новогодних подарках детям

9 Декабря 2019 г.
Эксперты о том, как правильно выбирать сладкий набор
Новости Красноярска: В крае хотят запустить завод по производству сушеной органической еды

В крае хотят запустить завод по производству сушеной органической еды

3 Декабря 2019 г.
Срок годности таких продуктов увеличится до пяти лет
Новости Красноярска: Красноярцам прививают интерес к гастрономическому туризму

Красноярцам прививают интерес к гастрономическому туризму

29 Ноября 2019 г.
Где искать сибирскую кухню, ужинать и покупать сувениры
Новости Красноярска: Красноярских студентов научат правильно питаться

Красноярских студентов научат правильно питаться

25 Ноября 2019 г.
Для участников встречи проведут образовательную программу
Новости компаний
22/12
Tele2 подвел итоги года работы в крае
20/12
Санитарно-промышленная лаборатория Красноярского цементного завода аккредитована в сфере экологического контроля
19/12
КрасКом встретит чемпионат России по фигурному катанию режимом повышенной готовности
18/12
Жители Красноярска еще успевают приобрести квартиру на Взлетке по выгодным условиям!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске подвели итоги эксперимента с «Бионордом»

В Красноярске подвели итоги эксперимента с «Бионордом»

18 Декабря 2019 г.
Стало больше аварий
Новости Красноярска: В красноярском нацпарке «Ергаки» сгорели три недостроенные базы

В красноярском нацпарке «Ергаки» сгорели три недостроенные базы

19 Декабря 2019 г.
Никто не погиб
Новости Красноярска: В Ачинске запускают новогодние трамваи

В Ачинске запускают новогодние трамваи

18 Декабря 2019 г.
Они начнут курсировать с 24 декабря
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19