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Для пациентов краевой больницы придумали новый формат питания

Главная ЕДА
Красноярск
08:55 12 Декабря 2019
общество, красноярск, еда
Автор: Sibnovosti.ru
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Краевая больница в Красноярске переходит на систему таблет-питания пациентов. Теперь больные получают завтраки, обеды и ужины в индивидуальных боксах, как в самолетах. Такой принцип уже работает в 8 из 32 отделений стационара, а также в шести реанимациях.

«Блюда на порции раскладывают еще в пищеблоке. Это гораздо гигиеничнее: закрытая посуда позволяет обеспечить новый уровень эпидемиологической безопасности, поскольку контакт сотрудников с едой сведен к минимуму», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе медучреждения.

Еще один плюс новой системы питания: все блюда в таблет-боксах подаются в фарфоровых емкостях с эффектом термоса. Поэтому пациентам, которые пропустили прием пищи из-за процедур, не придется есть остывшую еду. Многие больные уже оценили новый формат обедов в больнице, об этом рассказывают медицинские работники. 

Фото: Краевая больница

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