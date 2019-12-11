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Эксперты обнаружили сливочное масло «из будущего» в торговой сети Красноярска

Главная ЕДА
Красноярск
09:45 11 Декабря 2019
общество, красноярск, еда
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения при проверке торговой сети «Лента» в Красноярске. Так, по данным ведомства в продаже была молочная продукция и колбаса без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность. 

В холодильнике находилось более 17 кг свинины без маркировки изготовителя. В торговом зале тушки цыпленка бройлера хранились с нарушением температурного режима.

«Установлено, что в торговой сети допускались случаи приема масла сливочного по ветеринарным сопроводительным документам, оформленным раньше даты изготовления молочной продукции (продукция из будущего)», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Россельхознадзора. 

В ведомстве добавили, что небезопасная продукция изъята из оборота и уничтожена.

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