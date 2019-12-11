Эксперты обнаружили сливочное масло «из будущего» в торговой сети Красноярска

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения при проверке торговой сети «Лента» в Красноярске. Так, по данным ведомства в продаже была молочная продукция и колбаса без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность.

В холодильнике находилось более 17 кг свинины без маркировки изготовителя. В торговом зале тушки цыпленка бройлера хранились с нарушением температурного режима.

«Установлено, что в торговой сети допускались случаи приема масла сливочного по ветеринарным сопроводительным документам, оформленным раньше даты изготовления молочной продукции (продукция из будущего)», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве добавили, что небезопасная продукция изъята из оборота и уничтожена.