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Красноярцам рассказали о полезных новогодних подарках детям

Главная ЕДА
Красноярск
16:30 9 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярцам в преддверии Нового года рассказали, как правильно выбирать подарки для детей. Советы приготовили специалисты краевого управления Роспотребнадзора. 

Так, в первую очередь, родителям рекомендуют обращать внимание на маркировку и срок годности. Это касается фабричных подарков. Если же комплекты из конфет и игрушек формируют организаторы утренников и других мероприятий, то у них обязательно должны быть на руках специальные документы - декларации соответствия, транспортные накладные на упаковку, игрушки, кондитерские изделия, фрукты и цитрусовые.

«Если игрушка находится внутри подарка с кондитерскими изделиями, она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами. Кондитерские изделия, входящие в состав подарка, при их хранении не должны быть скоропортящимися или требовать особых температурных условий хранения (например, кондитерские изделия с кремом)», - рассказали эксперты. 

 

 

Красноярцев предупреждают, что не все конфеты и печенья в новогодних подарках безвредны. Если переборщить с шоколадом и мармеладом, можно нарушить работу организма и даже серьезно заболеть (лишний вес, диабет, аллергия, кожные заболевания). К тому же у детей быстро портятся зубы. 

В кондитерских изделиях должны быть натуральные пищевые ароматизаторы. Следует исключить: пальмовое масло, маргарин, ядра абрикосовой косточки, арахис, алкоголь. Разрешается давать такие виды печенья: сахарное, бисквитное, затяжное, песочное, сдобное, сбивное, слоеное, овсяное и галетное.

 

Из конфет лучше выбрать шоколадные, уверяют в Роспотребнадзоре. Также можно небольшое количество зефира, пастилы или мармелада. 

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