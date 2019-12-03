В крае хотят запустить завод по производству сушеной органической еды

В Красноярском крае запланировали построить завод по производству сушеной органической еды - срок годности таких продуктов увеличивается до пяти лет. Экологически чистые товары будут продавать в красноярских магазинах, а также отправлять на экспорт.

Процесс приготовления органической еды следующий: сначала продукты необходимо высушить на специальном оборудовании, а затем расфасовать по упаковкам. Новое оборудование, привезенной из Чехии, позволит сохранить полезные свойства натуральных продуктов. Технологию специалисты уже сравнивают с производством космической еды.

По словам красноярских биологов, такой метод консервирования - один из самых совершенных. Жители смогут покупать экологически чистые продукты, а местные предприниматели получат возможность заработка на сборе сырья - ягод, грибов, овощей и трав.

«Мы должны принести в регион бизнес. В этом плане мы очень активны в Китае и в России, мы стараемся делать все, чтобы эта продукция была очень качественной», - прокомментировал Рудолф Каловски, представитель чешской компании

Отметим, что новое предприятие зарегистрируют на территории края - это позволит увеличить поступления в бюджет.