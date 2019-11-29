Красноярцам прививают интерес к гастрономическому туризму

Гастрономическому туризму в Красноярске и крае пророчат успешное будущее. Этот пункт, к слову, входит в концепцию развития города до 2030 года. А недавно в Красноярске предложили «узаконить» сибирскую кухню, создав единую систему приготовления блюд.

Чтобы попробовать сибирские лакомства, необязательно ждать еще десять лет - многие рестораны в городе готовят сугудай, подают ароматные пельмени и оленину с таежными ягодами. Интернет-газета Newslab для своего проекта «Край, за который не стыдно» разработала для гостей и местных жителей путеводитель с ресторанами, в которых можно попробовать знаменитые блюда сибирской кухни.

Гастрономический гид опубликован здесь.

Фото: Newslab