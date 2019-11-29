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Красноярцам прививают интерес к гастрономическому туризму

Главная ЕДА
Красноярск
14:07 29 Ноября 2019
общество, красноярск, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
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Гастрономическому туризму в Красноярске и крае пророчат успешное будущее. Этот пункт, к слову, входит в концепцию развития города до 2030 года. А недавно в Красноярске предложили «узаконить» сибирскую кухню, создав единую систему приготовления блюд. 

Чтобы попробовать сибирские лакомства, необязательно ждать еще десять лет - многие рестораны в городе готовят сугудай, подают ароматные пельмени и оленину с таежными ягодами. Интернет-газета Newslab для своего проекта «Край, за который не стыдно» разработала для гостей и местных жителей путеводитель с ресторанами, в которых можно попробовать знаменитые блюда сибирской кухни. 

Гастрономический гид опубликован здесь

Фото: Newslab

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