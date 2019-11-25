Красноярских студентов научат правильно питаться

В СибГУ им. Решетнева озаботились правильным питанием студентов - учащимся всех вузов предлагают послушать образовательную лекцию, отказаться от фастфуда и научиться готовить простые и полезные блюда.

«Идея проекта пришла из насущной проблемы ожирения и повсеместного увеличения количества фастфуда. Хочется научить людей базовым вещам по теме правильного питания», – рассказала автор проекта Наталья Соколова.

Встреча по питанию состоится 29 ноября в 17:30 в культурном пространстве «Каменка». Лекции для студентов и мастер-классы по готовке презентует красноярский шеф-повар Анатолий Петухов.

Участие для всех студентов бесплатное, необходимо пройти онлайн-регистрацию.

