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Красноярских студентов научат правильно питаться

Главная ЕДА
Красноярск
16:24 25 Ноября 2019
общество, красноярск, еда
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В СибГУ им. Решетнева озаботились правильным питанием студентов - учащимся всех вузов предлагают послушать образовательную лекцию, отказаться от фастфуда и научиться готовить простые и полезные блюда. 

«Идея проекта пришла из насущной проблемы ожирения и повсеместного увеличения количества фастфуда. Хочется научить людей базовым вещам по теме правильного питания», – рассказала автор проекта  Наталья Соколова.

Встреча по питанию состоится 29 ноября в 17:30 в культурном пространстве «Каменка». Лекции для студентов и мастер-классы по готовке презентует красноярский шеф-повар Анатолий Петухов. 

Участие для всех студентов бесплатное, необходимо пройти онлайн-регистрацию. 
 

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