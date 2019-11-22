Красноярцам рассказали о порядке действий при отравлении в кафе

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора дали советы посетителям ресторанов на случай отравления. В ведомстве отметили, что в первую очередь необходимо обратиться к врачу - это поможет в сборе доказательств. Медики сделают заключение, а потраченные на лечение деньги будет можно вернуть.

Красноярцам рекомендуют всегда сохранять чеки, в крайнем случае можно найти свидетелей, которое докажут, что посетитель действительно ужинал в этом заведении.

«Сохраняйте все чеки на лекарства - потраченные на лечение средства можно взыскать с заведения, где была оказана некачественная услуга общественного питания. Однако помните, что указанные в чеке лекарственные средства, действительно должны применяться при пищевых отравлениях или токсикоинфекциях», - пояснили специалисты.

После этого нужно направить претензию владельцу ресторана, приложив к ним копию чека и медицинского заключения. В обращении можно попросить вернуть стоимость ужина, выплатить компенсацию стоимости лечения и утраченного заработка в случае больничного.

Жалобу на некачественную еду следует также написать в Роспотребнадзор, чтобы избежать массовых случаев отравления.

Напомним, в Красноярске 39 человек заболели сальмонеллезом после заказа готовых блюд на дом.