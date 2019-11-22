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Красноярцам рассказали о порядке действий при отравлении в кафе

Главная ЕДА
Красноярск
16:20 22 Ноября 2019
общество, еда
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Специалисты краевого управления Роспотребнадзора дали советы посетителям ресторанов на случай отравления. В ведомстве отметили, что в первую очередь необходимо обратиться к врачу -  это поможет в сборе доказательств. Медики сделают заключение, а потраченные на лечение деньги будет можно вернуть. 

Красноярцам рекомендуют всегда сохранять чеки, в крайнем случае можно найти свидетелей, которое докажут, что посетитель действительно ужинал в этом заведении. 

«Сохраняйте все чеки на лекарства - потраченные на лечение средства можно взыскать с заведения, где была оказана некачественная услуга общественного питания. Однако помните, что указанные в чеке лекарственные средства, действительно должны применяться при пищевых отравлениях или токсикоинфекциях», - пояснили специалисты. 

После этого нужно направить претензию владельцу ресторана, приложив к ним копию чека и медицинского заключения. В обращении можно попросить вернуть стоимость ужина, выплатить компенсацию стоимости лечения и утраченного заработка в случае больничного. 

Жалобу на некачественную еду следует также написать в Роспотребнадзор, чтобы избежать массовых случаев отравления. 

Напомним, в Красноярске 39 человек заболели сальмонеллезом после заказа готовых блюд на дом. 

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